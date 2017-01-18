Юниорская сборная России проведет в Сыктывкаре тренировочный сбор

С 18 января в Сыктывкаре для подготовки к участию в Первенстве мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет начинается тренировочный сбор юниорской сборной России.

Планируется, что в рамках сбора команда проведет на льду Республиканского стадиона не только тренировки, но и товарищеские встречи с сыктывкарским ХК «Строитель».

В административно-тренерский штаб юниорской сборной России вошли главный тренер Дмитрий Щетинин (Красноярск), старший тренер Игорь Коноплев (Киров) и тренер Александр Мальцев (Сыктывкар).

В составе российской сборной юниоров — 16 игроков, в том числе игрок ХК «Строитель» Никита Агафонов.

Напомним, Первенство мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет пройдет в Сыктывкаре с 26 по 29 января с участием пяти команд: национальных сборных России, Швеции, Финляндии, Казахстана и Норвегии.

Согласно расписанию игр, 27 января, в 10.00, на лед Республиканского стадиона выйдут сборные России и Норвегии, в 12.00 — Швеции и Казахстана, в 14.00 — Норвегии и Финляндии, в 18.00 — России и Швеции, в 20.00 — Казахстана и Финляндии.

28 января запланированы встречи сборных Казахстана и России (10.00), Финлядии и Швеции (12.00), Норвегии и Казахстана (14.00), Финляндии и России (18.00), Швеции и Норвегии (20.00).

29 января пройдут полуфинальные матчи (1-4 — в 10.00, 2-3 — в 12.00), матч за третье место (16.00) и финальная игра (в 18.00).

Затем состоится церемония закрытия соревнований.

По сообщению Минспорта РК