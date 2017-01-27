Юниоры России обыграли сборную Норвегии 4:0. Один гол на счету сыктывкарца Никиты Агафонова

В столице Коми начались игры Первенства мира по хоккею с мячом среди юниоров до 19 лет. Первыми на лед Республиканского стадиона вышли сборные России и Норвегии.

Примерно тысяча зрителей, вооружившись трехцветными флагами, напоминали российской команде, кто тут хозяин. Наши юниоры воодушевились скандированием трибуны, расположились на половине поля соперников, завладев и территориальным преимуществом, и игровым.

На шестой минуте норвежцы остались в меньшинстве – Сондре Хёйдаль был удален за задержку соперника. Спустя полминуты наши этим смогли воспользоваться – с передачи с передачи Ильи Лопатина счет открыл Алексей Торгонский.

Сборная Норвегии или не могла перехватить инициативу. У ворот гостей периодически возникали опасные моменты, но реализовать удалось только один. Снова в результативной атаке поучаствовал Алексей Торгонский, отдав голевую передачу на Артёма Гареева.

Первые 30 минут, а именно столько длится тайм на юниорском первенстве, закончился со счетом 2:0.

Вторая половина встречи принципиально не отличалась от первой. Наши продолжали наседать на ворота норвежцев, и все тот же А.Торгонский сделал счет 3:0.

Под занавес встречи к особой радости трибун гол на свой счет записал игрок сыктывкарского «Строителя» Никита Агафонов, установив окончательный счет матча. 4:0 – уверенная победа сборной России.

По окончании матча главный тренер сборной Норвегии Тор Штайнрем признал, что россияне играли быстрее, лучше взаимодействовали друг с другом. Его команда лучше играла в обороне, чем в атаке.

Наставник сборной России Дмитрий Щетинин, несмотря на убедительную победу, остался недоволен действиями своих подопечных, раскритиковав их за низкую реализацию моментов.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва