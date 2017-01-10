Юниоры «Водника» победили на предварительных соревнованиях Первенства России по хоккею с мячом в Сыктывкаре

10 января на Республиканском стадионе в Сыктывкаре состоялось торжественное закрытие предварительных соревнований Первенства России по хоккею с мячом среди юниоров 18-19 лет, в церемонии приняли участие команда СШОР №1 (Сыктывкар), «Родина» (Киров), «Водник» (Архангельск), «Ракета» (Казань).

В результате проведенных игр на первом месте — команда «Водник». Второе место — у команды «Ракета», на третьем месте — дружина СШОР №1.

Награды командам вручал министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

«Закончились непростые соревнования. Вам пришлось бороться не только со своими соперниками, но и с очень морозной погодой. Тем не менее, вы смогли побороть все трудности. Трем лучшим командам отборочного турнира я хочу пожелать успехов на финале Первенства России этого года», — обратился к хоккеистам Николай Бережной.

Лучшим игроком и лучшим вратарем турнира стали члены команды «Водник» Илья Насекин и Александр Глотов. Лучшим нападающим признан Никита Агафонов (команда СШОР №1), лучшим защитником – Антон Блинков из команды «Ракета».

На закрытии турнира грамотой Министерства физической культуры и спорта Республики Коми «За активное участие в организации и проведении Кубка России по мини-хоккею с мячом среди мужских команд в г. Сыктывкаре 19-23 октябра 2016 года» наградили главного судью предварительных соревнований Евгения Петрова.

По сообщению Минспорта РК