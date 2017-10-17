Юноши Сыктывдина победили на Первенстве Коми по мини-футболу

В столице Республики Коми завершилось региональное Первенство по мини-футболу в зачет V круглогодичной республиканской Спартакиады инвалидов. Турнир прошел на поле Республиканского стадиона. В соревнованиях участвовали две юношеские команды (спортсмены до 17 лет) и шесть мужских команд (спортсмены старше 18 лет). Среди участников коллективы из Сыктывкара, Ухты, Удорского и Сыктывдинского районов.

Мужские команды соревновались в двух группах. В группе «А» выступали сборные Сыктывкарского политехнического техникума (СПТ), Всероссийского общества глухих и Сыктывдинского района. В группе «В» — команды Сыктывкара, Ухты и Удорского района. По два лидера из каждой группы попали в «финал четырех», где игра проходила по схеме «крест на крест».

По итогам соревнований победу одержала команда ВОГ, на втором месте – сыктывкарские спортсмены, а сборная Ухты завоевала «бронзу.

Среди юношеских команд лучшими стали футболисты Сыктывдинского района, а команда Сыктывкара заняла второе место.

«Мы всегда говорим о значимости соревнований, и в очередной раз повторюсь, что подобные турниры очень важны. Они дают возможность участникам общаться, знакомиться с новыми людьми, развиваться, обмениваться опытом с другими спортсменами. Добавлю, что мы активно задействуем молодые команды, дабы популяризировать этот спорт среди всех возрастных категорий», — отметил руководитель Центра спортивной подготовки сборных команд по адаптивным видам спорта и развитию адаптивной физической культуры Олег Горбулин.

Лидеры по итогам соревнований войдут в состав республиканской сборной и получат право представлять регион на Чемпионате Северо-западного федерального округа по мини-футболу, который состоится 26-27 октября в Сыктывкаре.

По сообщению Минспорта РК