Что будет на рокфесте в Сосногорске

Республиканский фестиваль исполнителей джаз, рок, фолк и популярной музыки «Сосногорск – 2017» состоится 8 и 9 июля на стадионе «Черемушки». В этом году главный музыкальный праздник республики пройдет под эгидой 96-летия региона.

Меломаны республики соберутся на Сосногорском рок-фесте в 24-ый раз. За эти годы у фестиваля появились преданные друзья среди гостей и участников. 10 коллективов и солистов региона прислали заявки на участие в Сосногорском рок-фестивале задолго до официального объявления даты его проведения.

При этом фестиваль открыт для новых артистов: заявить об участии можно отправив письмо и демонстрационные материалы на электронный адрес: GDK-Tatskaya@yandex.ru. Контактный телефон организаторов: 8 (82149) 5-63-34. Подробности – в Положении о проведении фестиваля.

Дружеская атмосфера будет царить и на сцене фестиваля: в этом году оценивать выступление исполнителей будут сами участники. Специальная номинация – приз зрительских симпатий, поэтому гостям фестиваля скучать не придется.

Помимо музыки на рок-фесте есть место и другим творческим направлениям – театру, конкурсам и историческим реконструкциям. Давние друзья фестиваля байкеры порадуют участников и гостей зрелищным шоу. Впервые на фестивале будут работать театрализованные площадки «Дикий запад» и «Средневековье». Для любителей оружия пройдут показательные выступления по страйкболу. Покажут удаль и воспитанники конно-спортивного клуба. Своё творчество подарят гостям праздника художники: каждый желающий сможет заказать шарж или украсить тело росписью хной – мехенди.

На территории проведения рок-феста будет царить не только дружба, но и любовь. Первый день фестиваля совпадёт с праздником День семьи, любви и верности. К тому же в этом году российский ЗАГС отмечает 100-летие. Организаторы фестиваля решили объединить эти даты и готовят трогательное представление – регистрацию брака для молодожёнов-рокеров, сообщает пресс-служба администрации.

По сообщению ИА «Комиинформ»