Евгения Касеева: «Брейк-данс для меня – это жизнь»

Брейк-данс – сложный, но необыкновенно зрелищный танец, завоевавший популярность во всех уголках мира. И Сыктывкар не стал исключением. «Твоя Параллель» пообщалась с одним из представителей этого направления – Евгенией Касеевой. Евгения уже более шести лет занимается брейк-дансом и достигла в нем немалых успехов. Молодой танцор побывала во многих городах России, где участвовала и побеждала на известных танцевальных фестивалях. Не забывает она и передавать свой опыт новичкам, Евгения руководит первым в нашем городе брейк-данс центром, в котором тренируется подрастающее поколение танцоров.

— Как ты начала свой путь в танцах?

— Начну с того, что с шести лет я занималась художественной гимнастикой. Уже тогда меня привлекала сложность элементов, которые необходимо выучить. С гимнастики я перешла на фитнес-аэробику в спортивную школу. Но танцы там были командные, а я в какой-то момент поняла, что в большей степени хочу танцевать сольно. Вскоре я ушла из спортивной школы и около года занималась хип-хопом. Параллельно учила элементы из брейк-данса. Участвуя в баттлах и по хип-хопу, и по брейк-дансу, я поняла, что брейкинг мне нравится больше и, честно говоря, получается лучше. Поэтому я и решила «погрузиться» в брейк-данс. Стала целенаправленно совершенствоваться именно в нем, очень много тренировалась. На тот момент мне было уже 16 лет, то есть к брейк-дансу я пришла довольно поздно.

— Почему именно брейк-данс?

— Я выбрала брейк-данс, потому что меня привлекла сложность этого танца. Добиваясь выполнения какого-либо элемента, сильно развиваешься и внутренне, и физически. Брейк-данс помог мне в подростковом возрасте почувствовать себя увереннее. Брейк-данс — культура очень яркая и интересная, надо только познакомиться с ней поближе. Здорово ездить на фестивали и знакомиться с новыми людьми. В этом танце практически нет канонов, ты сам выбираешь свой стиль, и это, безусловно, очень увлекает.

— Есть ли у тебя кумир или наставник?

— Кумиров у меня нет. Мне нравится мастерство многих танцоров, но я не делаю из них кумиров. Я знаю, что каждый человек может стать успешным. Хотя, конечно, это зависит от того, сколько сил и терпения он к этому приложит. Поэтому я просто уважаю тех, кто многого добился в танце, и знаю, что у них стоит поучиться. Тренера у меня не было, я танцор-самоучка. Но есть несколько человек, которые помогали мне совершенствоваться, обучали некоторым элементам. И я, безусловно, благодарна этим людям.

— Как считаешь, на каком уровне находится танцевальное мастерство России? Развито ли у нас такое направление как брейк-данс?

— Российский брейк-данс находится на мировом уровне. У нас проводятся крупные мировые и российские чемпионаты. Российские танцоры неоднократно побеждали в чемпионатах по всему миру. Почти в каждом городе России танцуют брейк-данс и обучают детей.

— В каких конкурсах ты участвовала?

— Я неоднократно участвовала и побеждала на фестивалях «Stuff Arena» в Сыктывкаре, а также «Dance Integration» в Ухте. Помимо этого, становилась призером российских и международных фестивалей: «UDS» (г. Харьков), «Original Breakers Session» (г. Тольятти), «Craddle of the Breaks», «Кипяток», «Вятка Funk» (г. Киров), «True Motion» (г. Чебоксары), «ComboNation» (г. Казань), «Ижевский бит» (г. Ижевск), «Держи ритм» и «Лучший танцор года» (г. Сыктывкар).

— Чем ты вдохновляешься, когда придумываешь новый танец и как готовишься к выступлениям?

— Меня вдохновляет музыка. Если она нравится, то и танцевать получается лучше. Танца, как такового, в брейк-дансе нет, в основном, это импровизация. Но заготовки, конечно, есть. Это небольшие связки, состоящие из различных сложных элементов, которые требуют много времени для отработки. Когда танцуешь на баттле, как раз такие заготовки подставляются к импровизации. К баттлам нет особой подготовки, главное просто тренироваться изо дня в день и совершенствоваться. Захотелось поехать на фестиваль — едешь.

— Расскажи о своей танцевальной школе «Funky Art».

— Первоначально «Funky Art» открылась и существовала как обычная школа танцев с разными танцевальными направлениями. В преимуществе, конечно, был брейк-данс. Но однажды стало ясно, что лучше создать место, куда целенаправленно приходят научиться танцевать именно брейк-данс. В таком месте царит определенная культура, ходят люди, увлеченные одним и тем же, знакомятся, общаются и еще больше заряжаются друг от друга. Поэтому все направления были закрыты. Остались только группы по брейк-дансу. Сейчас «Funky Art» не просто школа, а целый брейк-данс центр. У нас работают четыре профессиональных тренера. Занимаются в брейк-данс центре дети и подростки от 4 до 17 лет. Группы разделены по возрасту и по уровню подготовки детей и подростков. Если ребенок показывает хорошие результаты, то появляется возможность перевести его в более сильную группу, поэтому ребята очень стараются и с каждым днем совершенствуют свои навыки. Также брейк-данс центр ведет набор в группы для взрослых. Набор для детей проводится постоянно, мы всегда с радостью принимаем новых заинтересовавшихся учеников. Центр проводит внутренние и городские фестивали по брейк-дансу, где танцоры в баттлах показывают то, чему научились за время тренировок. Для детей организуется летний городской лагерь. В лагере дети не только тренируются, но и отдыхают. Для них это хороший опыт. За три недели смены они погружаются в уличную культуру: смотрят фильмы, учатся рисовать в стиле граффити, посещают различные мастер-классы по брейк-дансу и не только. Приоритет занимает физическое развитие ребенка, но также проводятся культурно-творческие мероприятия и игры, походы и выезды на экскурсии.

— Почему ты решила работать с детьми?

— Дети — наше будущее. Не будет в Сыктывкаре детей, которые занимаются брейк-дансом, не будет и всей брейк-данс культуры в городе. Это очень важно. Мы создали целый центр, направленный на развитие этого течения, чтобы показать населению, что брейк-дансу можно и нужно учиться. Это невероятно красивый, но сложный танец. Поэтому серьезно этим направлением занимаются те, кто внутренне готов прикладывать много сил для достижения результата. Растут дети, растет и все, что мы создаем.

— Что нужно для того, чтобы начать заниматься этим направлением? И существуют ли какие-то критерии?

— Для того, чтобы начать заниматься брейк-дансом, нужно желание. Критериев практически нет. Любой найдет себя в этом танце, лишь ленивые не уживаются. Конечно, лучше начинать с ранних лет, но возраст ни в коем случае не преграда. Я сама начала тренироваться в 16 лет, а многие и в 25, и намного позже. Это не проблема. Люди любой комплекции могут заниматься этим видом танца, как уже было сказано, в брейк-дансе практически нет жестких рамок. Каждый танцует так, как ему нравится, выучив первоначальные базовые движения.

— Есть ли минусы у занятий танцами и, в частности, таким сложным направлением как «брейк»?

— Если говорить о травмах, то их можно получить при любом виде деятельности. Когда занимаешься с тренером, это практически невозможно, так как, во-первых, делается все постепенно и по инструкции, во-вторых, под присмотром. Да, брейк-данс сложный и травмоопасный танец, как и любой другой спорт. Но если делать все с умом, никаких казусов не будет.

— Чем еще ты интересуешься, помимо танцев?

— Кроме танцев много чем интересуюсь. Правда, времени не хватает. Люблю туризм, два раза ездила в велопоходы в Белоруссию и в Киргизию. Мне также нравится ходить пешком, часто устраиваю пешие походы выходного дня. А еще люблю чтение. В общем, с удовольствием путешествую и узнаю культуру других местностей.

— Что для тебя танцы? Профессия или увлечение?

— Брейк-данс для меня — это жизнь!

— Какие у тебя на сегодняшний день планы относительно танцевальной деятельности?

— Я стремлюсь к тому, чтобы как можно больше людей, а особенно детей, подростков и их родителей познакомились с брейк-данс культурой. Именно поэтому и был создан брейк-данс центр «Funky Art».

Диана Терзи