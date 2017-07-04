История гимна форума «Инноватика: Крохаль»

Республиканский молодежный образовательный форум «Инноватика: Крохаль» обзавелся собственным гимном. Музыку к нему написала бывшая ухтинка, а ныне петербурженка Эка Джанелидзе, текст – Константин Фрейман.

В мае он выезжал на региональный этап фестиваля «Доброволец России», где их песня «Сила добра» заняла первое место. Там он познакомился с руководителем Добровольческого штаба Коми Ольгой Бабюк, которая сейчас ведет на «Инноватике» площадку «Волонтерство».

«После фестиваля Ольга спросила, смогу ли я написать официальный гимн «Инноватика Крохаль». Сказал, что попробую, но буду работать командой, так как и времени месяц, и вообще всегда за коллективное творчество. Ну и соответственно предупредил, что мне логично удобнее работать будет с ухтинцами. Ольга договорилась, и мы встретились с Викторией Пулькиной из Бизнес-инкубатора УГТУ. Виктории я показал примерный концепт песни, обсудили и через проректора вуза Сергея Штоля заручились поддержкой УГТУ. С этого момента стало понятно, что гимну быть: стихи я уже написал, осталось прийти к реализации задумки», — рассказывает автор.

Он сразу вышел на известную исполнительницу из Ухты Анеш Джанелидзе, с которой они давно сотрудничают, и через нее попросили ее сестру, проживающую в Санкт-Петербурге, помочь с написанием музыки. А Анеш стала музыкальным руководителем. Ей следовало расписать вокальные партии, провести с репетиции перед записью и руководить самим процессом записи вокала, так как авторы сразу решили, что песня будет хоровая. Исполнили ее Григорий Амосов, Анеш Джанелидзе, Ксения Копылова, Никита Пескишев, Евгений Петров, Олеся Туркулец, Константин Фрейман, Анна Чернявская.

«В общем, пока Эка писала музыку, решили делать аранжировку тоже в Санкт-Петербурге у знакомого Эки Джанелидзе Тимура Бутаева. Работали все быстро. Совместно с Анеш собрали команду певцов. Медлить было некогда, хоровая песня требует и сил, и времени. И благодаря оперативным действиям всей команды получилось. Очень благодарен Ольге Бабюк за доверие, УГТУ в лице ректора Николая Цхадая и Сергея Штоля за зеленый свет по всем дорогам. Анеш, без нее не уверен, успели бы или нет. Ну и Эке за музыку и Тимуру за аранжировку и скорость. Денису Данилову за запись вокала. И всем нашим певцам за помощь», — поблагодарил своих соратников К.Фрейман.