Как пройдет студенческий выпускной «Облака LIVE» в Сыктывкаре

Проведение Студенческого выпускного «Облака LIVE» запланировано на 25 июня и пройдет в два этапа. Как сообщили в Министерстве образования, науки и молодежной политики Коми, торжественная часть продлится с 12 до 14 часов. В нее входит праздничное шествие выпускников и их чествование.

Начнут шествие по улице Коммунистической от магазина «Спорттовары» студенты СГУ. Другие вузы, а также профессиональные образовательные организации города присоединятся к ним у «Вечного огня».

В этом году бывших студентов будут поздравлять муниципалитеты: видеоприветствие образовательных учреждений Республики Коми «Ты нужен республике» будет включено на экране. Кроме того запланирован танцевальный флешмоб выпускников и школьников.

Вечерняя программа начнется в 18.00 на Стефановской площади и продлится до 21 часа. В нее включены выступления творческих коллективов учебных заведений города. В завершении выступят хэдлайнеры праздника, гости «Облака live» группа «M — BAND». Эту группу выбрали сами выпускники путем голосования. В нем участвовало более 4900 человек.

Координировать шествии выпускников, помогать в организации концертной программы, обеспечении безопасности будут волонтеры.