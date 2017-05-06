Молодёжь Воркуты провела для ветеранов праздничный концерт

В честь Великой Победы 4 мая во Дворце творчества детей и молодёжи прошёл праздничный концерт. В нём принимали участие патриотические клубы города и учащиеся общеобразовательных учреждений, а также воспитанники организаций дополнительного образования.

Почётными гостями праздника были ветераны, на долю которых выпали тяжкие испытания: труженики тыла, дети войны, узники концлагерей. Также разделить праздник Великой Победы пришли члены общественного совета при Управлении образования, социальные партнёры, представители войсковых частей и военкомата. Слово для поздравления предоставили Главе города Юрию Долгих: «День Победы — это праздник со слезами на глазах и сегодня мы чествуем ветеранов. Мы понимаем, какими усилиями была получена Победа. И, конечно, их подвиг, их терпение оно не пропало зря. Именно вам, ребята, нужно продолжить эти традиции – любви к Родине, возможности её защищать со всей отдачей».

На концерте были воссозданы основные битвы и операции, которые сыграли важную роль в ходе Великой Отечественной войны. Через свои миниатюры, песни, танцы и стихи выступающие хотели передать все тяготы военного времени, хотя бы ненадолго приблизить зрителей к этим страшным событиям. От Бреста до Берлина прошли участники и гости концерта. Они стали участниками Всероссийского проекта «Пульс Победы». У каждого на руке был закреплен слэп-браслет с нанесенной информацией о важнейших битвах и сражениях второй мировой войны.

Увиденное не оставило равнодушным ни одного: зрители со слезами на глазах наблюдали за творческими номерами и пели любимые военные песни. «Война пыталась уничтожить самое главное, что Бог создал – это красоту. Враг пришёл, чтобы уничтожить эту красоту, но ему это не удалось. И те ветераны, которые остались сегодня, те, кто по разным причинам не могут быть в зале, те, которые уже ушли от нас в вечность – это нескончаемая красота», — обратился к присутствующим Епископ Воркутинский и Усинский Владыка Иоан.

До начала концерта ребята из патриотических клубов приняли участие в квесте «Битва за Москву». Команды передвигались по станциям и выполняли предложенные задания: пытались проявить письмо, оставленное красноармейцем-связистом Михаилом Блюмином, обменивались между командами предметами для того, чтобы получать доступ к следующим заданиям, вели репортажи: выкладывали фотографии и делали заметки.

Дарья Маратканова, клуб начинающих журналистов «Полярная сова»