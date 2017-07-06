Молодые музыканты из всех регионов России споют о родных местах
Стартует регистрация на ежегодный Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», который создает условия для реализации молодых людей, формирует профессиональные творческие сообщества, а также способствует укреплению уважительного отношения к родной истории, культуре и традициям.
Если слова «Я люблю тебя, Россия» вызывают у вас теплые и искренние чувства, если вы уже посвятили своей малой Родине песню или находитесь в процессе ее создания, если вы обладаете харизмой, артистическими данными, потрясающим вокалом и креативностью – это ваш шанс.
В фестивале могут принять участие граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, являющиеся сольными исполнителями, а также участники музыкальных коллективов, численным составом до 6 человек.
Каждый претендент до 1 октября должен пройти регистрацию на сайте АИС «Молодежь России»: ais.fadm.gov.ru.
К заявке необходимо прикрепить авторскую песню или ссылку на видеоклип. Важное условие, которое нужно непременно выполнить: работа должна быть посвящена близкой и дорогой для каждого человека теме – малой Родине.
Победители получат не только признание и овации, но и ценные награды, которые помогут им на творческом пути.
По сообщению Роспатриотцентра
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