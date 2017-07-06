Молодые музыканты из всех регионов России споют о родных местах

Стартует регистрация на ежегодный Всероссийский молодежный фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!», который создает условия для реализации молодых людей, формирует профессиональные творческие сообщества, а также способствует укреплению уважительного отношения к родной истории, культуре и традициям.

Если слова «Я люблю тебя, Россия» вызывают у вас теплые и искренние чувства, если вы уже посвятили своей малой Родине песню или находитесь в процессе ее создания, если вы обладаете харизмой, артистическими данными, потрясающим вокалом и креативностью – это ваш шанс.

В фестивале могут принять участие граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, являющиеся сольными исполнителями, а также участники музыкальных коллективов, численным составом до 6 человек.

Каждый претендент до 1 октября должен пройти регистрацию на сайте АИС «Молодежь России»: ais.fadm.gov.ru.

К заявке необходимо прикрепить авторскую песню или ссылку на видеоклип. Важное условие, которое нужно непременно выполнить: работа должна быть посвящена близкой и дорогой для каждого человека теме – малой Родине.

Победители получат не только признание и овации, но и ценные награды, которые помогут им на творческом пути.

По сообщению Роспатриотцентра