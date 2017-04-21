Молодые музыканты Норвегии и России сыграют джаз в Сыктывкаре

Впервые в Сыктывкаре состоится концерт российско-норвежского коллектива «The Tribute Jazz & Blues Collective». 29 апреля в 18.00 в Центре культурных инициатив «Югор» группа представит программу оригинальных композиций Хальгейра Педерсена и вокалистки Терезы Ульван, а также джазовые стандарты в неожиданных – стильных аранжировках.

Проект образовался на русско-норвежском фестивале «UrBand Camp» в Архангельске. Его лидер, Хальгейр Педерсен — один из ярчайших джазовых гитаристов Скандинавии. В концерте принимают участие талантливые молодые музыканты Баренцева региона, каждый из которых делает свой вклад в создание «концертного коридора» по Северо-Западной части России: Кристо Стангнесс (бас) – профессиональный музыкант, выпускник джазового отделения Арктического Университета Тромсё (Норвегия), Якоп Янссон – известный ударник, игравший со многим артистами-саамами и самыми знаменитыми музыкантами Норвегии, постановщик танцев Кристин Холанд. Компанию скандинавам составят молодые русские музыканты из Архангельска: Наталья Репницина (клавишные) и Алеся Ромашка (вокал).

Помимо потрясающего концерта жителей и гостей Сыктывкара ждет встреча — лекция «Будь сильным — стремись к своей мечте».

Встречу ведут гости из Норвегии: Тереза Ульван, проникновенная джазовая певица и автор текстов, и Кристин Холанд, постановщик танцев.

Это лекция о том, как мотивировать себя и достичь цели независимо от того, насколько сложным может быть путь.

Вход на лекцию свободный.