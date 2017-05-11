На республиканском выпускном в Сыктывкаре выступит группа M-BAND

В Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми состоялась очередное заседание организационного комитета по проведению республиканского выпускного «Облака.LIVE».

Сегодня стало известно, кто из звезд приедет поздравить выпускников. Напомним, что традиционно в завершение выпускного на Стефановской площади Сыктывкара проходит концерт с участием хэдлайнера. В апреле в официальной группе «Облака LIVE – твой выпускной» было запущено голосование за главного гостя концерта. Среди них M-BAND, Artik&Asti, 5sta Family, Дмитрий Колдун и Юлианна Караулова.

С большим отрывом выиграла группа M-BAND. За них проголосовали свыше 2200 человек, это 44,8 % от общего числа проголосовавших, которых 4927 человек. За Artik&Asti отдали голоса 1087 человек, за 5sta Family – 274 человека, за Дмитрия Колдуна – 925, за Юлианну Караулову – 432.

Напомним, что в этом году «Облака.LIVE» пройдет в рамках концепции «Ты нужен республике!», объявленной Главой республики Сергеем Гапликовым. Во время шествия молодежи планируется представление различных профессий и проведение ярмарки вакансий. Для этого к участию в организации выпускного будут привлечены крупнейшие работодатели региона. Также впервые запланировано организовать трансляцию республиканского выпускного на праздничных мероприятиях Дня молодежи во всех муниципальных образованиях Коми.

По сообщению Минобрнауки РК