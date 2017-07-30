На «Тавриде» открылась Школа мюзикла

Впервые на Всероссийском образовательном молодёжном форуме «Таврида» в рамках образовательной программы представлена Школа мюзикла. Главные идейные вдохновители и организаторы творческой площадки — режиссёр Оперного театра РАМ им. Гнесиных Андрей Цветков-Толбин и хореограф-постановщик российских постановок мюзиклов «CATS» и «MAMMA MIA!» компании «Stage Entertainment», руководитель танцевальной компании при «Класс-центре Сергея Казарновского» Эльвира Таха.

«Это настоящая школа жизни для артиста, ведь мюзикл является одним из самых сложных музыкальных жанров. Дисциплина в школе, как в армии: во-первых, всё строго по расписанию и без опозданий, во-вторых, участники должны научиться отказываться от чего-то, потому что ради искусства артист мюзикла должен положить всю свою энергию, всю свою жизнь на алтарь конкретного продукта. Мюзикл – это всегда работающий продукт, в определенный момент вызывающий слезу или смех, а за ним и шквал аплодисментов. Если этого не случается, значит артист где-то не доработал. И безумно приятно, что у наших воспитанников есть огромное желание трудиться», — отмечает Андрей Цветков-Толбин.

Согласно содержанию образовательной программы, участников школы ждёт интенсивное обучение у профессиональных педагогов и постановщиков, которые входили в творческие группы самых масштабных мюзиклов — «Cats», «Призрак Оперы», «Поющие под дождем», поэтому занятия в «Лаборатории мюзикла» дают представление об уровне сложности и нагрузках в профессиональном музыкальном театре.

В команду экспертов школы входят актёр и режиссёр Эдем Ибраимов, российская актриса и певица, солистка мюзиклов Лика Рулла, российский актёр и певец Сергей Сорокин, пианистка, ассистент главного дирижера Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии Елена Буланова, коуч по вокалу Лариса Сёмина, российская оперная и эстрадная певица Елена Бахтиярова, исполнительный продюсер компании «Stage Entertainment» Лилия Фаизова, а также артисты мюзиклов Вера Свешникова и Кирилл Гордеев.

Кураторы школы построили образовательную программу таким образом, чтобы донести до участников главную мысль — артист мюзикла должен одновременно владеть актерским мастерством, вокалом и танцем, при этом не забывать, что работа в ансамбле – один из важнейших навыков для актера мюзикла.

Ежедневно в рамках школы проходят сценические и танцевальные репетиции, концертмейстерские часы с вокалистами, мастер-классы по работе над ролью с педагогами по актёрскому мастерству и многое другое. Результатом работы школы станет спектакль-ревю по мотивам самых популярных мюзиклов.

Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» — 2017 года являются Федеральное агентство по делам молодежи, подведомственное учреждение Росмолодежи ФГБУ «Роспатриотцентр» в партнерстве с Московским государственным институтом культуры.