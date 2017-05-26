Шесть молодых музыкантов из Коми стали победителями международного музыкального конкурса

На днях завершился 1-й Международный музыкальный конкурс имени Р.М. Глиэра «International Music Competition», который проводился в виде заочного участия по присланным видеозаписям. Всего на конкурс заявились свыше 250 участников из России и зарубежных стран. Из Республики Коми участвовали восемь конкурсантов, шесть из которых заняли призовые места.

Это Юлиана Сорвачёва (фортепиано) МБУДО «ДМШ» пгт. Краснозатонский — лауреат Первой степени, Ирина Медведева (домра) МБУДО «ДМШ» пгт. Седкыркеш – дипломант Второй степени, Екатерина Михайлова (вокал) МБУДО «ДМШ» п.г.т. Седкыркеш – дипломант Первой степени, Дарина Прозорова (фортепиано) МБОУ СОШ №1 пгт. Троицко-Печорск – дипломант Первой степени и в категории (вокал) — дипломант Третьей степени, Лидия Симантьева и Татьяна Золотых (ансамбль пианистов) МБУДО «ДМШ» пгт. Седкыркеш – дипломанты Второй степени, Елена Барышева и Екатерина Носова (вокал-дуэт) МБУДО «ДМШ» пгт. Седкыркеш – дипломанты Первой степени.

Завершением Международного музыкального конкурса станет гала-концерт 29 мая в Москве, в рамках которого выступят победители заочного этапа. Видео участников будут появляться на официальном Youtube канале Конкурса после проведения гала-концерта.

Цель конкурса — выявление и поддержка талантливой молодежи, повышение профессионального уровня музыкантов и музыкальных коллективов. Номинации конкурса — Струнные, Духовые, Народные, Ударные, Вокал, Ансамбли, Хор, Оркестр, Дирижеры, Хормейстеры, Концертмейстеры, Учитель – ученик. Среди критериев оценки – профессионализм исполнения произведений с учетом возрастных особенностей исполнителей, музыкальность, артистизм, чувство ритма, техническое мастерство, сложность произведения. В составе жюри – народные заслуженные артисты России, академики, профессора, преподаватели ведущих учебных заведений, солисты оркестров г. Москвы.

Музыкальное событие организовано «Московским областным хоровым обществом» и «Фондом Людмилы Зыкиной».

По сообщению Постпредства РК при Президенте РФ