Стали известны имена молодых музыкантов, композиторов и хореографов «Тавриды»

Определены участники четвертой смены Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида». О принятом решении молодые люди, подавшие свои заявки на рассмотрение в дирекцию форума, могут узнать в личном кабинете АИС «Молодежь России», а также получив письмо по электронной почте, указанной при регистрации.

Четвертая смена форума пройдет с 27 июля по 2 августа и объединит со всей России молодых композиторов, музыкантов и хореографов.

В рамках образовательной программы смены будут организованы оперный класс, школы «Академическая музыка. Композиторы», «Академическая музыка. Музыковеды и история будущего», творческая лаборатория «Академическая музыка. Симфонический оркестр», а также «Мировые музыкальные тренды. Продюсирование 360», школа Ольги Кормухиной, школа мюзикла, школа уличных танцев.

Участников смены ждут встречи с такими известными музыкальными деятелями, как Андрей Батурин, Елена Кипер, Ольга Кормухина, Сергей Марченко и другие.

Кроме того, 28 июля на «Тавриде» продюсерский центр Para Music Group, являющийся саблейблом мирового лидера Sony Music, даст старт отбору молодых исполнителей. Участники с помощью мобильного приложения «Ай Да Талант» смогут заявить о себе и получить шанс выйти на большую сцену.

Напомним, что первыми участниками форума «Таврида» в 2017 году стали молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты. Они открыли форум 3 июля. Их сменят художники, скульпторы и искусствоведы. Свои заявки на участие в первых сменах подали более 3000 человек.

Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида» летом 2017 года пройдет в третий раз в Республике Крым. Форум традиционно объединяет талантливую молодежь страны, представляющую разные сферы, его цель — формирование молодежного профессионального сообщества из числа творческой молодежи России. Форум предполагает работу 8 смен по разным направлениям, первая из которых стартует 3 июля. Главный творческий форум страны завершится 31 августа и объединит на своей площадке более 3000 молодых людей из всех регионов России. Заявки на участие подали более 13000 человек.

Организаторами Всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида» 2017 года являются Федеральное агентство по делам молодежи, подведомственное учреждение Росмолодежи ФГБУ «Роспатриотцентр» в партнерстве с Московским государственным институтом культуры.