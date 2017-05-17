Студенты из Коми включились в борьбу на «Студвесне»

В Туле начался XXV Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». Торжественная церемония открытия с участием трех тысяч молодых артистов прошла на территории тульского Кремля. В творческих конкурсах участвуют и студенты из Коми.

Первыми в борьбу включились Наталья Рузняева (номинация фоторепортаж), Екатерина Попова и Рина Аразова (номинация видеорепортаж) в направлении «журналистика». Девушки получили свои первые задания по фото- и видеосъемке и, пока другие участники наслаждались культурной программой, готовили первые материалы, которые они предоставят на суд компетентного жюри уже завтра. Как отметили участники направления журналистика — тематика позволяет раскрыть потенциал и видение каждого участника, а сквозная тема направления: «Четвертные оценки».

На церемонии открытия для участников и гостей фестиваля выступили звезды российской эстрады — певец и актер, туляк Алексей Воробьев и финалист проекта Аллы Пугачёвой «ФакторА» Юлия Самойлова, уроженка Ухты, которая представит Россию на Евровидении в следующем году. Церемония открытия завершилась праздничным фейерверком.

Программа фестиваля будет включать в себя целый ряд направлений: танцы, музыка, театр, цирк, журналистика и другие. Оценивать команды будут известные артисты театра и кино, телеведущие, представители российской эстрады и шоу-бизнеса, среди которых Егор Дружинин, Эдгар Запашный, Сергей Безруков и другие. Конкурсные программы развернутся на центральных площадках Тулы, для участников фестиваля запланированы также интерактивные мастер-классы и семинары.

«Российская студенческая весна» — массовая программа поддержки и развития студенческого творчества, которая реализуется в России с 1992 года. Ежегодно в мероприятиях проекта принимает участие свыше 1,5 млн. учащихся из более 700 образовательных организаций России. В этом году юбилейный фестиваль проходит впервые в ЦФО — в Туле и Москве с 15 по 19 мая.

По сообщению Минобрнауки РК