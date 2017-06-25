Сыктывкарских выпускников поздравила группа MBAND

Праздник выпускников — 2017 в столице Коми завершился выступлением российской поп-группы «MBAND». Молодые музыканты выступили в вечерней программе «Облаков live» на Стефановской площади.

На «разогреве» у бойз-бенд были молодежные творческие коллективы Сыктывкара, выступившие в концертной программе «Ты круче всех».

Молодежь республики и города поздравила зампредседателя правительства — министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Михальченкова, вручив федеральные награды людям, успешно организующим молодежные проекты в регионе.

Благодарности федерального Агентства по делам молодежи за безупречный труд и высокие достижения в профессиональной деятельности получили директор Республиканского центра молодежных инициатив Сергей Жеребцов, руководитель Центра студенческих инициатив Сыкт ГУ имени Питирима Сорокина Яна Вершинина, представитель Дворца творчества Анна Гагарина.

«Сегодня подарок, который дарит вам правительство региона — только для вас, — сказала со сцены выпускникам Н.Михальченкова. — Ваша жизнь только начинается, будьте счастливы. И пусть все, что вы загадываете, обязательно сбудется!»

Сама команда «MBAND» появилась на площади почти на час позже запланированного времени — в 19:50.

На середине концерта молодежь республики поздравил глава региона Сергей Гапликов, отметив, что сегодня на площади присутствуют не только представители республики, но и гости из Кирова, Казани и Перми.

«Ребята, вы сдали экзамены и получили аттестаты зрелости. Кто-то уже сдал все необходимые экзамены и получил диплом. Это большое событие в вашей жизни. Ребята, я вам одно могу сказать: тяжело бывает в жизни, но надо всегда верить в свою счастливую звезду!» — сказал глава Коми.

После поздравления со сцены руководитель региона продолжил общаться с выпускниками и сыктывкарцами «в закулисье». На фоне баннера республиканского выпускного прошла импровизированная «фотосессия» с главой.

После концерта на сцене появился диджей Hokkan, один из представителей молодого поколения, успевший представить официальный ремикс на Record Dance Label.

Ярослава Пархачёва, ИА «Комиинформ»

Фото Антона Пархачёва