Участников «Инноватики» угостили «Коктейлем Кюри»

3 июня, стартовал Республиканский молодежный образовательный форум «Инноватика: Крохаль – 2017». День был по настоящему долгим и насыщенным. Заезд участников, заселение, знакомство команды организаторов с участниками, торжественное открытие – так много всего случилось всего за один день. В завершение дня участников ждал еще один сюрприз: выступление кавер-проекта «Коктейль Кюри».

Как сами ребята объясняют столь оригинальную комбинацию в названии своей группы: коктейль, потому что их много и они все разные, а Кюри – это почтение Марии Кюри, ученой, открывшей вместе с мужем радий.

Когда все участники собрались на площадке перед сценой, над местечком Крохаль раздались мощные гитарные рифы и громкий вокал. Хорошая музыка всегда поднимает настроение, так и наши исполнители с первых нот завели толпу и передали свои эмоции всем без исключения.

Своим драйвовым выступлением музыканты зарядили участников позитивом и энергией на все предстоящие пять дней.

По сообщению УГТУ