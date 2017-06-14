В Визинге впервые пройдет молодёжный фестиваль «Кӧйдыс»

Межрегиональный молодёжный этно-фольклорный фестиваль «Кӧйдыс» («Семена») пройдет 18 – 20 августа в селе Визинга Сысольского района. В нем примут участие самодеятельные народные и фольклорные коллективы.

«Проведение фестиваля «Кӧйдыс» стало возможным благодаря победе Сысольского района в Конкурсе на Грант Главы Республики Коми, который выделен на проведение праздничных мероприятий в рамках празднования дня образования Республики Коми», – пояснила министр национальной политики Республики Коми Елена Ермолина.

18 августа состоится праздничное открытие фестиваля — «Вежанасьӧм» («Встреча»). Коллективы-участники представят свою «Визитную карточку». В этот же день пройдет молодёжная шоу – программа.

19 августа в районном Доме культуры пройдет конкурсная программа участников фестиваля «Кӧйдыс». Оценивать выступления конкурсантов будет профессиональное жюри, в состав которого входят ученые, заслуженные работники и ведущие эксперты в области музыкального, фольклорного и народного творчества.

На открытых площадках райцентра пройдут Республиканские сельские спортивные игры: соревнования по троеборью косарей, механизаторов, дояров; силовое троеборье — тягание телеги, приседание с мешком, рывок гири. Завершится день вечерней программой на природе «Шоныд рыт» («Тёплый вечер»). Здесь пройдут национальные игры, приготовление и дегустация ухи, этнодискотека.

20 августа состоится закрытие фестиваля и Гала – концерт «Паськыд гажа улича» («Широкая весёлая улица»).

В этот же день на центральной площади Визинги в течение дня будут работать творческие «деревни». В песенной деревне «Сьылан грезд» будет организовано изучение народных песен и пройдут музыкальные конкурсы. Рядом расположится танцевальная деревня «Йӧктан грезд», где пройдут мастер-классы по коми танцам. Гостям деревни «Пасьтасян грезд» будет предоставлена возможность примерки традиционных костюмов, хозяева расскажут им об истории и разнообразии коми национального костюма. Мастеровая деревня «Кипӧдтуя йӧзлӧн грезд» соберет мастеров, художественная деревня «Серпасана грезд» — художников, фото-галерея «Сувтӧм кад» («Остановившееся мгновение») – любителей фотографии.

*** Учредители Межрегионального молодёжного этно-фольклорного фестиваля «Кӧйдыс» («Семена»): Министерство национальной политики Республики Коми, администрация МО МР «Сысольский». Организаторы: ГАУ РК «Центр народного творчества и повышения квалификации», Управление культуры администрации МО МР «Сысольский», МУК «Сысольская централизованная клубная система».