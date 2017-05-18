Яна Семяшкина из Вуктыла выступит на гала-концерте «Ты супер!» по приглашению Дианы Гурцкая

26 мая в Кремле состоится финал международного детского вокального конкурса «Ты супер!». Певица из Вуктыла Яна Семяшкина хоть и не сумела попасть во второй тур совместного проекта телекомпании НТВ и Международного информационного агентства Sputnik, но выступит на гала-концерте по приглашению заслуженной артистки России Дианы Гурцкая.

В детском международном вокальном конкурсе «Ты супер!» приняли участие дети, оставшиеся без попечения родителей. Шоу дает им шанс проявить талант на большой сцене. Этот телевизионный проект нашел отклик у миллионов телезрителей не только нашей страны, но и ближнего зарубежья. Участие в проекте дало шанс детям заявить о себе на широкую аудиторию, они поработали с лучшими педагогами, получили незабываемые впечатления, завели новых друзей и познакомились со своими кумирами.

Вуктыл на конкурсе представила Яна Семяшкина. Сейчас она учится в Сыктывкарском колледже искусство на первом курсе отделения «хоровое дирижирование». Она участвовала во многих общероссийских и международных конкурсах, где неизменно становилась лауреатом. Также Яна принимает активное участие в жизни колледжа, является примером для подражания для своих однокурсников.

Как сообщили в секретариате члена Совета Федерации от Коми Дмитрия Шатохина, Яну и ее опекуна Елену Семяшкину, выступить на гала-концерте «Ты супер!» пригласила председатель Комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты России, заслуженная артистка РФ Диана Гурцкая.

С организацией поездки Яны и ее опекуна помогли Д.Шатохин, член Общественной палаты России Анна Чуракова и администрация города Вуктыл.