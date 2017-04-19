Открыта регистрация на юбилейный «Зеленый марафон» Сбербанка

В Сыктывкаре местом проведения спортивного праздника станет Стефановская площадь. На дистанцию 4,2 км выйдут сотни горожан и гостей из других населенных пунктов Республики Коми.

28 мая 2017 года в 53 городах России, включая Сыктывкар, пройдет ежегодный национальный проект «Зеленый марафон», организатором которого является Сбербанк. Регистрация участников уже стартовала на сайте мероприятия https://greenmarathon.ru/.

В Сыктывкаре местом проведения спортивного праздника станет Стефановская площадь. На дистанцию 4,2 км выйдут сотни горожан и гостей из других населенных пунктов Республики Коми. Начало регистрации – в 10.00. Старт забега запланирован на 12.00.

Девиз «Зеленого марафона 2017» – «Спорт для всех!». Традиционно в марафоне принимают участие люди всех возрастов — независимо от уровня физической подготовки. Гости большого семейного спортивного праздника в этом году смогут посетить различные спортивные и игровые площадки, увидеть номера и выступления ярких творческих коллективов.

В каждом из городов-участников «Зеленого марафона – 2017» будут реализованы инициативы, направленные на улучшение городской среды – от субботников и посадки деревьев до организации детских площадок.

Управляющий Коми отделением Сбербанка Андрей Пушкарев отметил: «Зеленый марафон Сбербанка станет ярким городским событием. Это не просто большой семейный спортивный праздник, а еще и важный социальный проект по улучшению социальной и городской среды. «Зеленый марафон» объединяет людей с разными физическими возможностями, разных возрастов. Приглашаю всех жителей Сыктывкара стать частью этого праздника!».

Регистрируйтесь на сайте https://greenmarathon.ru/. Приглашайте друзей и знакомых! Давайте все вместе выйдем на старт, чтобы побить наш прошлогодний рекорд, когда дистанцию по всей России преодолели 75 тысяч человек!

***ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 135 млн физических лиц и более 4 млн предприятий в 20 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

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