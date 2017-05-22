Студенты медколледжа помогают воспитанникам неврологического интерната

Студенты Сыктывкарского медицинского колледжа им. И.П.Морозова взяли шефство над детьми из Сыктывкарского психоневрологического интерната. В рамках Года добрых дел в Республике Коми они откликнулись на приглашение руководства интерната и каждую пятницу навещают его воспитанников.

Во время посещений волонтеры стараются уделить внимание каждому ребенку. Студенты-медики организовывают игры с детьми, гуляют и занимаются с ними. По словам заведующей отделением интерната Надежды Усачевой, дети каждый раз с нетерпением ждут волонтеров. Систематическое, хоть и непродолжительное по времени — 4 часа в неделю — общение даёт положительные результаты — дети чаще улыбаются, охотно идут на контакт со студентами, заметны подвижки в их развитии, отметила специалист.

В свою очередь, студенты рассматривают интернат как площадку для практических занятий на начальных курсах и как возможность оказать содействие интернату, так как в дальнейшем медицинская практика в лечебных учреждениях не позволит погрузиться в эту работу из-за дефицита свободного времени, сообщает пресс-служба мэрии.