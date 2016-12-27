Более 40 процентов сыктывкарок испытывали насилие со стороны своих мужчин

В Сыктывкаре общество оценивает насилие над женщинами в семье со стороны мужчины как крайне негативное явление. Об этом говорят результаты проведенного социального исследования.

Термин «насилие в отношении женщин» обозначает любой акт насилия, совершенный на основании полового признака, который причиняет или может причинить физический, половой или психологический ущерб или страдания женщинам, а также угрозы совершения таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в общественной или личной жизни. Домашнее насилие – это явление скрытное. Истинные масштабы различных видов насилия в семье определить сложно. Однако исследования ученых показывают, что насилие в семье – распространенное явление во всем мире.

С целью получения социологической информации о проблеме семейного насилия в отношении женщин, в г. Сыктывкаре в январе 2016 г. было проведено исследование, которое позволило определить мнения общества по данной проблеме, выявить её масштабы. В исследовании приняли участие 70 женщин и 30 мужчин различного возраста г. Сыктывкара. В результате анкетирования было выявлено, что 75 % опрошенных признают существование проблемы домашнего насилия в отношении женщин. Общество считает (94% ответов), что самой распространенной формой насилия в семье над женщиной является физическое насилие. Жертвами насилия со стороны своего мужчины становятся 42% опрошенных женщин.

Физическое насилие испытали 39 % из числа тех, кто подвергся ему, экономическое – 8%, психологическое – 53%, а сексуальное не испытал никто. Это свидетельствует о том, что чаще всего женщины подвергаются психологическому насилию, которое постепенно разрушает человека как личность, приводит к депрессивному состоянию и снижает самооценку. Экономическое насилие также является одним из видов насилия. В семьях существует ещё один вид насилия – сексуальный. На вопрос, возможно ли изнасилование в семье, 55% человек ответили, что да.

Проанализировав ответы, можно сделать вывод, что чаще всего различные виды насилия испытывают женщины от 26-40 лет.Самой главной причиной семейного насилия в отношении женщин является неадекватное поведение мужчины из-за употребления ПАВ (53%). Большинство (77%) считает, если женщина подверглась один раз какому-либо виду насилия, то инцидент обязательно повторится.Таким образом, исследование показало, что в Сыктывкаре общество оценивает насилие над женщинами в семье со стороны мужчины как негативное явление, которое несет в себе огромное количество негативных последствий. Женщины терпят насилие, не понимая всю остроту, глубину и масштабы этой проблемы. Поэтому для борьбы с домашним насилием в отношении женщин со стороны мужчин, и профилактики этой проблемы должны создаваться общественные организации и объединения, способствующие гармонизации семейных отношений и ситуации в обществе.

Таким образом, исследование показало, что домашнее насилие над женщинами выходит за рамки частной жизни и является нарушением прав человека.

Анастасия Туркина