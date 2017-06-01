Что думают сыктывкарские семьи о Дне защиты детей

Ежегодно, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей, призванный привлечь внимание к охране прав ребёнка. Сыктывкарские семьи поделились с нами своим мнением о том, что для них значит День защиты детей и почему он так важен?

Семья Заиграевых:

— У нас семья считается многодетной. И для нас День защиты детей -это праздник, который мы отмечаем в парке или жарим шашлык на природе. Дети очень радостные, когда им дарят небольшие подарки. Этот праздник очень важен не только для моей семьи, но и для остальных семьей, где есть дети. Ведь дети — это радости жизни.

Семья Рюховых:

–От кого в наше время защищать детей? На самом деле это сложный вопрос. Он настраивает на поиск источника угрозы, но мне кажется, это не совсем верная его постановка. Детей надо учить быть жизнеспособными. То есть, с одной стороны, быть благожелательными, учить вежливости, воспитывать доброжелательность и терпимость, чтобы из самого ребенка не получился агрессор, учить при наличии потенциальной угрозы не провоцировать ее. Ребенка нужно настраивать на то, чтобы он был готов заметить, определять по собственным внутренним ощущениям, что хорошо, что плохо. Когда у человека есть совесть и есть здравый смысл — он заметит, что в его душе происходит что-то не то, и чего-то делать не стоит.

Очень важно, чтобы родители сами занимались воспитанием своих детей. Потому что именно близость с детьми обеспечивает возможность родителям заметить ситуацию, когда с ребенком что-то происходит неверное, нехорошее. Родительская любовь – это и есть профилактика от очень многих опасностей в этой жизни. Защита детей — это главная обязанность родителей, ведь эти маленькие люди ещё не имеют должного опыта. День защиты детей важен для того, чтобы напомнить взрослым о том, что рядом есть дети, нуждающиеся в помощи, совете или поддержке. А вообще детей нужно защищать всегда, а не раз в году. А самая большая и надежная защита — это любовь и доверие родителей.

Семья Сокериных:

— Мы хотели бы начать с того, что «День защиты детей» — это в первую очередь праздник. Важно уже то, что именно «праздник» дома, в детском саду, в школе и т.д. приносит нашим детям душевное здоровье. Складывается крепкая, надежная цепочка: мы превращаем для детей будни в праздники, а наши дети дарят радость окружающим, тем детям, кто нуждается в этой поддержке в силу сложившихся жизненных обстоятельств, и этот опыт будет передаваться будущему поколению. Для чего этот праздник? Напомнить нам, что дети должны быть здоровыми и счастливыми!

Семья Касевых:

— День защиты детей для нас самый милый, веселый и добрый праздник. Он напоминает всем людям, что нужно любить своих детей, делать их счастливыми, беречь, дарить им теплоту и любовь!

Юлия Косарева