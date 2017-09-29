Добровольцы подарили читателям библиотеки Брайля собственноручно сделанные книги

В Республике Коми добровольцы делают тактильные книги в рамках проекта «Мир на ладошках». Много ребят воодушевились проведенными в феврале мастер-классами по работе с людьми с ограниченными физическими возможностями и принялись за работу.

Как сообщила «Твоей Параллели» начальник Центра развития волонтерства в Коми Ольга Залевская, на данный момент уже изготовлено по несколько экземпляров книг «Репка», «Колобок» и «Три поросенка». Все тактильные книги до конца года будут дополнены шрифтом Брайля и переданы в специальную библиотеку для слепых Республики Коми.

Проект реализуется на грантовые средства Федерального агенства по делаем молодежи.