Как сыктывкарские семейные пары отметят День влюбленных

14 февраля, День всех влюбленных или же День Святого Валентина — самый романтичный праздник в году! Принято считать, что его отмечает молодежь. Мы решили спросить у супружеских пар, которые в браке не первый год, как они отмечают этот праздник, и в чём секрет их многолетнего семейного счастья?

Дмитрий и Наталья, вместе 10 лет

— День влюбленных — это праздник. С утра поцелуй и признание в любви. А в течение дня неожиданно я нахожу от любимого мужа презент. Как говорится «лучшие друзья девушек – это бриллианты». И я в восторге от украшений, которые мне дарит супруг. А я вечером готовлю романтичный ужин, при свечах и при цветах.

Секрет нашего семейного счастья — не забывать о том, что даже с двумя детьми надо оставаться романтиками и влюбленными друг в друга. Конечно, без разногласий не бывает, мы иногда спорим по поводу работы, тем более работаем в одной сфере, но всегда стараемся найти компромисс. Иногда детей оставляем бабушке, и вдвоём ходим в кино, ресторан. Ну и конечно совместные с детьми и друзьями прогулки, катание на лыжах и коньках.

Дмитрий и Александра, вместе 10 лет

— Обычно 14 февраля муж приглашает меня в ресторан, и мы по обыкновению за вкусным ужином много разговариваем, смеёмся, делимся впечатлениями — мы любим потрещать))) Нет никакого секрета, наше семейное счастье — это на 85% его терпение и 15% моего обаяния, а все остальное складывается как-то само по себе.

Виктор и Ирина, вместе 6 лет

— День влюбленных, конечно, праздник, но мы не можем уделить этому событию должного внимания, так как все свободное от работы время мы проводим с нашими двумя маленькими дочками. Поэтому 14 февраля мы лишний раз, смотря на наших деток, признаемся в любви друг другу. А вечером пьем чай со сладостями, и печеньками в форме сердечек.

Наш секрет? Мы просто любим друг друга, вот и все.

Надежда Ботнар

Фото из личных архивов респондентов

Картинка с сайта holiday-for-you.ru