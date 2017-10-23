«Неравнодушные» соберутся в СГУ

25 октября года на базе СГУ имени Питирима Сорокина пройдет второй республиканский студенческий слет «Форум неравнодушных». Инициатором мероприятия выступило Министерство внутренних дел Республики Коми.

Главной целью студенческого слета «Форум неравнодушных» является привлечение молодежи и студентов к реализации государственной политики в сфере обеспечения общественной безопасности.

Как отметил министр внутренних дел региона Виктор Половников, проведение такого форума среди студентов опорного вуза Республики Коми актуально не только потому, что молодежь может оказать действенную помощь в охране общественного порядка, но и потому, что участие молодых людей в наведении порядка, в борьбе с наркотиками и экстремизмом формирует их правосознание, а также воспитывает непримиримость к преступности, нарушению законных прав и свобод граждан, создаст мощный барьер распространению преступной идеологии.

Молодежь, с ее активной жизненной позицией более восприимчива к различным общественно-политическим идеям, том числе и экстремистского характера. Студенческая молодежь является самой активной категорией молодежи, и ее привлечение к профилактике различных противоправных действий, идей терроризма, экстремизма, противодействия распространению наркотиков и в целом проявлению различных антиобщественных проявлений, по мнению организаторов форума, является очень важным.

— Мы считаем, что проведение этого мероприятия способствует усилению профилактической работы не только в студенческой среде, но и в целом среди молодежи и населения региона. Позволит ближе узнать о работе сотрудников органов внутренних дел, общественного правопорядка, и сделает студенчество и органы правопорядка союзниками в деле воспитания активного молодого здорового поколения, — отметил проректор по административной и организационной работе СГУ им. Питирима Сорокина Дмитрий Пинаевский.

В рамках форума будут действовать четыре тематические площадки: «Служба в органах внутренних дел – это престижно и почетно!», «Информационная безопасность, противодействие экстремизму», «Мы – за порядок на улицах, или народные дружины» и «За здоровый образ жизни или нет наркотикам!».

Кроме того, будут организованы выставки экспертно-криминалистического центра и управления ГИБДД, а также состоится встреча студентов и преподавателей с председателем правления центра «Звезда» Максимом Брежневым.

Регистрация участников «Форума неравнодушных» начнется в 13.15 в фойе учебного корпуса №1 СГУ имени Питирима Сорокина (Октябрьский проспект, 55). В 14.00 начнется работа самого форума, в 15.00 — тематических площадок.

Экспертами форума выступят представители Министерства внутренних дел Республики Коми, Коми республиканского наркологического диспансера, Управления организации охраны общественного порядка Республики Коми.

По сообщению СГУ