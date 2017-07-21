О тех, кто отговаривает девушек от аборта

В Женской консультации Центральной поликлиники Сыктывкара открыт кабинет помощи беременным женщинам, находящимся в сложной жизненной ситуации, по-другому это подразделение называют службой доабортного консультирования. Цель работы специалистов – снизить количество абортов, рассказать женщинам о должном подходе к рождению и воспитанию детей. По результатам работы таких кабинетов в целом по республике за 6 месяцев беременность сохранили 20,6% женщин, собиравшихся делать аборт, в Сыктывкаре этот показатель выше — 23%. То есть каждая 4-5 женщина меняет свое мнение в положительную сторону, за этим стоит непростая работа.

В кабинете консультируют сразу три специалиста с разным профилем работы, разными задачами, разными, но дополняющими друг друга подходами к пациентам. Цель одна – сохранить как можно больше беременностей. Помощь женщинам, оказавшимся перед нелегким выбором, и их семьям оказывают психолог Елена Солдаткичева, специалист по социальной работе Людмила Суханова и православные священнослужители, один из которых отец Максим Стыров. Нам удалось пообщаться с этим людьми, которые за время совместной работы стали настоящей командой.

По вопросу прерывания беременности женщины приходят в Женскую консультацию на прием к гинекологу. После осмотра врач обязан направить их в кабинет доабортного консультирования. Женщине нелегко настроиться на этот морально сложный разговор, но, как говорит Елена Солдаткичева, приходят многие.

«Я как психолог начинаю разговор с беременной женщиной, выясняю причины, почему она выбирает аборт. Мы с ней вместе пытаемся выстроить план, что может быть, если она пойдёт по этому пути и что будет, если она сохранит жизнь своему ребенку», — говорит Елена Солдаткичева.

Психолог – это первое звено в работе кабинета, от разговора с ним зависит дальнейший настрой беременной женщины, во многом – исход. При этом, как говорит Елена Владимировна, психолог не имеет права указывать, он является только помощником, ориентирует женщину на то, что проблема может быть решена в пользу жизни ее ребенка.

«Мы пытаемся донести до женщины, что в ней развивается новая человеческая жизнь, маленькое чудо, которое важно сохранить. Моя задача – немного растормошить женщину, сказать, что аборт это не единственный выход, дать ей возможность пересмотреть свое решение, взглянуть на проблемы под другим углом», — поясняет психолог.

Не секрет, что причиной аборта многие женщины, решившиеся на этот шаг, называют сложное материальное и социальное положение. Именно поэтому в кабинете консультативный прием ведет специалист по социальной работе, который напрямую взаимодействует с органами социальной защиты. Людмила Суханова разъясняет женщинам вопросы социальных гарантий.

«Я говорю о том, какие есть пособия, дополнительные виды гарантий, где можно получить материальную помощь. Я также стараюсь раздавать и методический материал, чтобы разговор не был голословным – это памятки, необходимые нормативные документы в распечатанном виде, списки документов, справок которые нужно собрать для получения тех или иных льгот. Моя цель состоит в том, чтобы женщина, сохранившая беременность, поняла, что она в этом мире не одна, что она имеет право на поддержку государства и всегда может посоветоваться с нами о том, что ей делать в сложившейся ситуации», — говорит Людмила Суханова.

Специалист берет на себя и работу по координации благотворительной деятельности для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Она взаимодействует с коммерческими предприятиями, магазинами, которые могут предоставить нуждающейся женщине и ее ребенку новую одежду, детское питание, средства гигиены. Есть также хороший опыт взаимодействия с аптечными пунктами. Зачастую разговор о реальной финансовой и материальной поддержке становится решающим фактором.

«После разговора о видах социальной помощи все только начинается. У нас есть пофамильный список женщин, с которыми мы потом работаем, добиваемся, чтобы они были обеспечены всем необходимым, получили положенные выплаты», — поясняет Людмила Суханова.

Кабинет работает с женщинами репродуктивного возраста, в его двери заходят и совсем молодые девушки, и женщины старше 45 лет. Социальное положение самое разное, бывают неблагополучные, женщины среднего достатка и, нередко, преуспевающие, обеспеченные женщины, имеющие хорошую карьеру, высокие чины. С ними работать сложнее всего, так как они свое решение оправдывают тем, что нормы юридического законодательства не нарушают. Очень многое, по мнению Елены Солдаткичевой, зависит от врача.

«Мнение врача для женщины очень важно, а гинекологи есть разные. Один может сказать, что нельзя делать аборт, потому что последствия будут нехорошие, а другой, к примеру, скажет, что никаких проблем для здоровья не видит. И всё. Женщину сориентировать на сохранение беременности уже почти невозможно. Нам очень важно, чтобы гинеколог говорил женщине, что аборт — обязательно неблагоприятные последствия для организма», — поясняет специалист.

Когда женщина понимает, что разговор идет в конструктивном ключе, видит, что ее не обвиняют, не осуждают и не склоняют к какому-то действию, специалисты также выясняют у нее отношение к вере. Даже если человек не крещён или иной веры, то разговор с православным священником будет иметь очень большое морально-этическое значение. Женщин не обязывают прийти на этот разговор, но большинство (примерно три четверти от всех посетительниц) приходят — очень разные по социальному положению, материальному достатку и даже по религиозным убеждениям.

«Кто-то говорит, что душевные терзания после убийства ребёнка надуманны, но опыт показывает, что женщина, сделавшая аборт, всегда испытывает их. К сожалению, и время часто не лечит, а наоборот – только усугубляет проблему, даже если в последующем дети появляются. Рано или поздно, иногда через 30, а то и 50 лет, женщина приходит к тому, что все беременности надо было сохранить», — говорит отец Максим.

Работа священников в кабинете доабортного консультирования ведется в рамках федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», согласно которому пациент имеет право на разговор со священнослужителем, и в рамках соглашения, заключенного между Минздравом Коми и Сыктывкарской епархией Русской Православной Церкви. Разговор со священнослужителем может длиться от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от заинтересованности самой женщины.

Главной проблемой современности отец Максим называет падение нравственности в целом. Он говорит, что современная жизнь нацелена на развлечение, на потребление, на удовольствие. Поэтому ребенок расценивается как проблема, обуза и препятствие для получения удовольствий.

«Такие жизненные ориентиры порождают разболтанность семейных отношений, так называемый гражданский брак, по сути — сожительство, которое ни к чему морально не обязывает. В результате возникает так называемая нежелательная беременность, которая и приводит к такому страшному шагу, как убийство малыша, — поясняет отец Максим. – Физиологически мы, люди, схожи с животными, но у нас есть способность мыслить, разговаривать, творить, развиваться, есть понятие морали и совести, осознание конечности жизни и стремление к бессмертию души – это и есть ценность человеческой жизни. В богословии это называется образом Божиим в человеке. Когда это осознаешь, то начинаешь жить осмысленно и целеустремлённо – чтобы стать настоящим человеком, раскрыть свои способности, принести пользу обществу, создать семью, найти друзей, подарить жизнь новым человечкам, найти свою дорогу к Господу. У современного человека часто нет этого понимания, поэтому он очень легко идёт на сознательное уничтожение своего потомства».

Священнослужитель – это человек, который по долгу службы сталкивается с разными людьми, с тяжелыми судьбами. В работе консультативного кабинета поддержки беременных он может рассказать множество жизненных примеров о людях, которые преодолевали тяжкие обстоятельства жизни, воссоздавали свои семьи, растили детей в тяжелейшей материальной ситуации, у которых жизнь после принятия решения о рождения ребёнка не разваливалась, а наоборот, налаживалась. Разговор идет и о последствиях аборта – медицинских, морально-этических, социальных. Затем у людей всегда возникают свои индивидуальные вопросы.

«Я иногда встречаю в городе женщин, с которыми общался до этого, которые сохранили ребенка. Многие из них в тот критический момент жаловались на плохие условия жизни. Но теперь это цветущие люди с замечательными семьями, победившие свои страхи и проблемы. Они водят детей в детский сад, школу, часто вспоминают наш разговор, благодарят нас. Почему так не может быть у других?» — задается вопросом Максим Стыров.

Как говорит священнослужитель, важно сохранение каждой жизни, ведь мы не имеем права решать, кому родиться, а кому — нет. Есть множество примеров, когда люди, родившиеся нездоровыми, приносят колоссальную пользу обществу, являются блестящими профессионалами, занимаются творчеством. К сожалению, есть и обратные примеры, когда рожденный здоровым в состоятельной семье человек ведет себя деструктивно, употребляет алкоголь, наркотики, разрушает свой брак.

Работа кабинета поддержки беременных женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, ведется в очень интенсивном режиме. Зачастую туда направляют и пациентов коммерческих учреждений, в которых таких подразделений нет. В результате нагрузка на специалистов увеличивается. Одним из путей решения этой проблемы Елена Солдаткичева называет увеличение количества таких кабинетов в городе и республике. Это также позволит специалистам такого профиля взаимодействовать, обмениваться опытом, совместно повышать квалификацию.

«Кабинеты поддержки беременных открываются в районах, специалисты приезжают в Сыктывкар для обмена опытом, но чаще всего в роли более опытных выступаем мы. Нам самим перенять чей-то новый положительный опыт в республике оказывается не у кого», — сетует Елена Владимировна.

Вместе с тем специалисты рассказали, что в прошлом году руководство Центральной поликлиники поддержало их инициативу принять участие в крупном форуме всероссийской программы «Святость материнства» в Санкт-Петербурге. Оттуда удалось привезти много полезных материалов, обменяться с представителями подобных подразделений опытом, узнать о новых методах и подходах к работе.

«В Сыктывкаре мы свою работу выстраивали сами, ориентируясь только на свои знания, чутье. Но оказалось, что методики нашего кабинета сопоставимы с методами работы передовых учреждений центральной России, мы поняли, что движемся в правильном русле. Кроме того, мы увидели, что и результаты нашей работы не хуже, а иногда даже лучше среднероссийских», — поясняет специалист.

По сообщению Минздрава РК