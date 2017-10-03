«Папа-квест» соберет лучших отцов Коми

Финал республиканского конкурса «Папа-квест» пройдет 27 октября в Доме дружбы народов. Цель конкурса — повышение значимости статуса отцовства в современной семье и роли папы в воспитании детей и развитии семейных традиций. Организаторы мероприятия — Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми и Региональный центр развития социальных технологий.

Как сообщили в Минтруда РК, в настоящее время отбор конкурсантов проходит на муниципальном уровне и продлится до 9 октября.

«В конкурсе могут принять участие семейные команды в составе папы с ребенком в возрасте от 8 до 14 лет и еще одним представителем семьи. Самое главное условие, которое предъявляется к папам-конкурсантам, – они должны быть по-настоящему хорошими отцами. Это значит, что они любят своих детей, заботятся об их здоровье, физическом и нравственном развитии, стремятся вырастить своих чад всесторонне образованными и гармоничными личностями», — рассказали в ведомстве.

Согласно информации организаторов, конкурс будет проводиться на интерактивных площадках в форме квеста, в ходе которого отцам-участникам и их командам предстоит выполнить ряд заданий, двигаясь по определенному маршрутному листу. Победителем станет семья-конкурсант, которая пройдет маршрут максимально быстро и наберет наибольшее количество баллов.

«В финале «Папа-квеста», который состоится 27 октября, отцы-конкурсанты со своими командами встретятся очно. В этом решающем туре они проверят свои умения в сборке-разборке оружия, стрельбе, ориентировании на местности, также у них будет возможность проявить свои творческие способности. Результат во многом будет зависеть как от личных навыков отцов, так и от слаженности действий их команд, ведь при выполнении каждого задания им придется уложиться в отведенное время от 10 до 15 минут», — пояснили организаторы «Папа-квеста».

Они также напомнили, что конкурсные мероприятия для образцовых пап в нашей республике уже входят в традицию. Так, в прошлом году в Коми проводился конкурс «Супер-Папа», в финал которого вышли 8 лидеров, а победителем стал отец двоих детей Роман Лямов из села Айкино Усть-Вымского района.

В Региональном центре развития соцтехнологий отметили, что такие мероприятия для отцов помогают укреплять семьи и отношения между детьми и родителями, а также способствуют повышению престижа ответственного отцовства.

По сообщению Минтруда РК