Педиатры Сыктывкара организовали школу для родителей будущих дошколят

Для родителей будущих дошкольников из Сыктывкара начинаются занятия в Школе подготовки к детскому саду. Тематические лекции в Год добрых дел организовали медицинские работники Сыктывкарской детской поликлиники №3.

Школа подготовки к детскому саду включает в себя обучение гигиеническим навыкам, методам первичной профилактики инфекционных заболеваний, информирование о факторах риска для здоровья детей, о необходимости иммунопрофилактики инфекционных болезней, формирование у малышей мотивации к ведению здорового образа жизни, разъяснение особенностей адаптации ребенка к дошкольному образовательному учреждению и правил действия родителей при появлении у ребенка первых признаков заболеваний.

Педиатры школы будут вести занятия с родителями дважды в месяц до октября этого года – по четвергам. Проучиться в Школе подготовки к детскому саду смогут родители всех малышей, которые приписаны к поликлинике и вскоре пойдут в дошкольное учреждение. Направление на учебу выдаст участковый педиатр во время медосмотра ребенка перед детским садом. У врача можно будет уточнить расписание следующего занятия. Каждая лекция будет начинаться с 15 часов.

Основное место проведения — конференц-зал Сыктывкарской детской поликлиники №3 (3 этаж правое крыло), также, в случае необходимости, для проведения занятий будут задействованы кабинет здорового ребенка (2 этаж левое крыло) и холл центра здоровья (1 этаж правое крыло).

Даты проведения занятий: 22 июня, 6 июля, 20 июля, 10 августа, 24 августа, 7 сентября, 21 сентября, 5 октября, 19 октября.

По сообщению Минздрава РК