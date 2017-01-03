Первого сыктывкарского ребенка 2017 года назвали Елизаветой

В родильном доме Кардиологического диспансера Коми 1 января в 1 час 05 минут на свет появился первый ребенок Сыктывкара — девочка весом 3930 граммов и ростом 53 сантиметра. Родители решили назвать долгожданную дочь Елизаветой.

В семье Любименко это долгожданный третий ребенок. Двое старших сыновей — Юрий и Павел — очень рады появлению сестрички на свет. Как рассказала мама Лизы Людмила, для них стало полной неожиданностью рождение ребенка под бой курантов. А то, что девочка еще и оказалась первым сыктывкарским новорожденным в наступившем году, — поводом для гордости.

«Я планировала родить дочь в 2016 году, но получилось уже в 2017. Когда позвонила супругу сообщить о рождении дочери, он как раз в этом момент с сыновьями смотрел праздничный новогодний салют на площади. Вся семья радовалась Новому году и такому долгожданному подарку», — рассказывает счастливая мама.

Кстати, в связи с высоким риском заболеваемости ОРЗ и гриппа, во всех медицинских учреждениях города введен карантин — посещение пациентов строго запрещено. Партнерские роды не являются исключением. Поэтому в новогоднюю ночь мамы остались без поддержки родных и близких.

Надежда Ботнар

Фото автора