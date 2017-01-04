Пять лучших добровольцев России

04.01.2017   // Отношения   0
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Новый год – отличный повод открыть для себя что-то новое, то, чем никогда не занимался. К таким занятиям можно отнести добровольчество – не просто хобби, а стиль жизни. Представляем пять лучших практик в сфере доробровольчества в 2016 году по мнению Росмолодежи из первых уст.

«Я — ДоброТворец»

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Гульфия Мутугуллина — руководитель социально-творческого проекта «Я — Добро Творец», созданного для объединения активной молодежи Республики Татарстан.

«Почему Добро? Я с детства люблю помогать людям. Почему Творец? Я уже больше 20-ти лет занимаюсь творчеством, а еще я творю – творю мир вокруг себя! Как гласит мудрость – не меняй мир, а создавай его вокруг себя!» – уверена Гульфия.

В ее команде работают молодые креативные, неравнодушные ребята, которые называют себя донорами творчества. Они всегда готовы дарить радость и хорошее настроение, устраивая благотворительные концерты, спектакли, мастер-классы и литературные вечера. Доноры творчества систематически навещают детей в детских домах, одиноких пожилых людей в домах престарелых, пациентов в больницах, а также ездят и в другие социальные учреждения. Такие встречи особенно нужны тем, кому не хватает заботы и теплого участия родных людей.

Подробнее о проекте «Я — ДоброТворец» на сайте ядобротворец.рф и в официальных группах проекта вконтакте и инстаграм.

«Твори добро не ради славы»

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Алёна Прусова является руководителем проекта «Твори добро не ради славы», посвященного оказанию помощи среднему и младшему медицинскому персоналу в Краевом госпитале для ветеранов войн Краснодара.

Госпиталь для ветеранов войн, в котором работают волонтеры – участники проекта, имеет достаточно специфический контингент пациентов. Это люди, которым приходится находиться там длительное время, и часто бывает так, что они нуждаются не только в помощи при передвижении, но и в проведении элементарных гигиенических процедур.

Участники проекта – студенты Кубанского государственного медицинского университета. Они работают в отделениях, где больше всего нужна помощь: приемном отделении, терапии, интенсивной терапии и реанимации.

«Как правило, мы стараемся мотивировать наших волонтеров. Основной упор делаем на то, что наш долг – помогать тем, благодаря кому мы живем сегодня – победителям Великой Отечественной войны, наш долг как медиков, что это позволит в дальнейшем принимать взвешенные решения и правильно относится к возникающим проблемам. Мы сразу предупреждаем ребят о том, что это непростая работа, но отказываются немногие», — подчеркивает Алена Прусова.

«Нужны друг другу»

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Альберт Сарбалаев, президент фонда поддержки социально незащищенных категорий граждан «Нужны друг другу».

«Самыми незащищенными категориями граждан во все времена были и остаются дети и старики. И первым и вторым особенно тяжело, когда они одиноки. Забота, любовь и поддержка – в этом нуждаются все они. Бабушки и дедушки – это ангелы-хранители любого счастливого детства, они никогда не заменят детям матери, но смогут подарить ребенку то, что может дать только семья. Внуки – это продолжение жизни, стимул для того, чтобы в помощь новой жизни продолжалась и развивалась другая. Поддержка и забота друг о друге – это то, в чем нуждаются одинокие люди», — рассказывает Альберт Сарбалаев.

Фонд «Нужны друг другу» совместно с Ассоциацией волонтерских центров и Российским движением школьников проводят различные акции и мероприятия, направленные на сближение двух поколений.

«Мечтай со мной»

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Тимур Сафин, руководитель благотворительного проекта «Мечтай со мной», председатель Регионального общественного движения Республики Татарстан «Наше дело», член Общественной палаты Республики Татарстан.

Проект «Мечтай со мной» работает с 2014 года, за это время удалось исполнить желания 20 детей с неизлечимыми или опасными для жизни заболеваниями. Тимур Сафин и его команда уверены, что положительные эмоции и новые впечатления помогают детям легче переносить медицинские процедуры и поддерживают семьи в трудной ситуации:

«Мы не дарим подарки и не занимаемся сбором средств на лечение, а воплощаем в жизнь проекты, в которых ребенок участвует сам: кто-то встретился с любимым артистом или спортсменом, кто-то коснулся рукой теплой волны моря или стал гонщиком. Даже желание стать мэром города сбылось. Некоторых из этих детей уже нет с нами. Но их мечты навсегда изменили всех, кто помогал их исполнить», — рассказывает Тимур.

«Инклюзивные городки»

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Алексей Транцев, руководитель Инклюзивного клуба добровольцев. Алексей, еще учась в университете, стал директором крупной общественной организации, министром молодежного правительства, а в 25 получил премию «Я – гражданин».

Алексей развивает инклюзивное волонтерство, вовлекая в добровольческую деятельность инвалидов, он дает им самую эффективную форму социализации и интеграции в общество. Ребята на колясках, с проблемами зрения или слуха, опорно-двигательного аппарата, вместе со своими единомышленниками участвуют в волонтерских проектах, приобретая опыт, и помогают другим. Под его руководством в Самаре запущены успешные проекты, которые помогают инвалидам начать жить заново и ощущать себя полноценным членом общества. Силами Алексея созданы «Инклюзивные городки» на молодежном форуме «iВолга».

И эти практики –лишь часть большого и благородного дела. Попробовать себя в волонтерстве никогда не поздно, а ваши идеи могут сделать чью-то жизнь счастливее, а этот мир – добрее. Присоединяйтесь!

По информации Росмолодежи

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