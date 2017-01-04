Пять лучших добровольцев России

Новый год – отличный повод открыть для себя что-то новое, то, чем никогда не занимался. К таким занятиям можно отнести добровольчество – не просто хобби, а стиль жизни. Представляем пять лучших практик в сфере доробровольчества в 2016 году по мнению Росмолодежи из первых уст.

«Я — ДоброТворец»

Гульфия Мутугуллина — руководитель социально-творческого проекта «Я — Добро Творец», созданного для объединения активной молодежи Республики Татарстан.

«Почему Добро? Я с детства люблю помогать людям. Почему Творец? Я уже больше 20-ти лет занимаюсь творчеством, а еще я творю – творю мир вокруг себя! Как гласит мудрость – не меняй мир, а создавай его вокруг себя!» – уверена Гульфия.

В ее команде работают молодые креативные, неравнодушные ребята, которые называют себя донорами творчества. Они всегда готовы дарить радость и хорошее настроение, устраивая благотворительные концерты, спектакли, мастер-классы и литературные вечера. Доноры творчества систематически навещают детей в детских домах, одиноких пожилых людей в домах престарелых, пациентов в больницах, а также ездят и в другие социальные учреждения. Такие встречи особенно нужны тем, кому не хватает заботы и теплого участия родных людей.

Подробнее о проекте «Я — ДоброТворец» на сайте ядобротворец.рф и в официальных группах проекта вконтакте и инстаграм.

«Твори добро не ради славы»

Алёна Прусова является руководителем проекта «Твори добро не ради славы», посвященного оказанию помощи среднему и младшему медицинскому персоналу в Краевом госпитале для ветеранов войн Краснодара.

Госпиталь для ветеранов войн, в котором работают волонтеры – участники проекта, имеет достаточно специфический контингент пациентов. Это люди, которым приходится находиться там длительное время, и часто бывает так, что они нуждаются не только в помощи при передвижении, но и в проведении элементарных гигиенических процедур.

Участники проекта – студенты Кубанского государственного медицинского университета. Они работают в отделениях, где больше всего нужна помощь: приемном отделении, терапии, интенсивной терапии и реанимации.

«Как правило, мы стараемся мотивировать наших волонтеров. Основной упор делаем на то, что наш долг – помогать тем, благодаря кому мы живем сегодня – победителям Великой Отечественной войны, наш долг как медиков, что это позволит в дальнейшем принимать взвешенные решения и правильно относится к возникающим проблемам. Мы сразу предупреждаем ребят о том, что это непростая работа, но отказываются немногие», — подчеркивает Алена Прусова.

«Нужны друг другу»

Альберт Сарбалаев, президент фонда поддержки социально незащищенных категорий граждан «Нужны друг другу».

«Самыми незащищенными категориями граждан во все времена были и остаются дети и старики. И первым и вторым особенно тяжело, когда они одиноки. Забота, любовь и поддержка – в этом нуждаются все они. Бабушки и дедушки – это ангелы-хранители любого счастливого детства, они никогда не заменят детям матери, но смогут подарить ребенку то, что может дать только семья. Внуки – это продолжение жизни, стимул для того, чтобы в помощь новой жизни продолжалась и развивалась другая. Поддержка и забота друг о друге – это то, в чем нуждаются одинокие люди», — рассказывает Альберт Сарбалаев.

Фонд «Нужны друг другу» совместно с Ассоциацией волонтерских центров и Российским движением школьников проводят различные акции и мероприятия, направленные на сближение двух поколений.

«Мечтай со мной»

Тимур Сафин, руководитель благотворительного проекта «Мечтай со мной», председатель Регионального общественного движения Республики Татарстан «Наше дело», член Общественной палаты Республики Татарстан.

Проект «Мечтай со мной» работает с 2014 года, за это время удалось исполнить желания 20 детей с неизлечимыми или опасными для жизни заболеваниями. Тимур Сафин и его команда уверены, что положительные эмоции и новые впечатления помогают детям легче переносить медицинские процедуры и поддерживают семьи в трудной ситуации:

«Мы не дарим подарки и не занимаемся сбором средств на лечение, а воплощаем в жизнь проекты, в которых ребенок участвует сам: кто-то встретился с любимым артистом или спортсменом, кто-то коснулся рукой теплой волны моря или стал гонщиком. Даже желание стать мэром города сбылось. Некоторых из этих детей уже нет с нами. Но их мечты навсегда изменили всех, кто помогал их исполнить», — рассказывает Тимур.

«Инклюзивные городки»

Алексей Транцев, руководитель Инклюзивного клуба добровольцев. Алексей, еще учась в университете, стал директором крупной общественной организации, министром молодежного правительства, а в 25 получил премию «Я – гражданин».

Алексей развивает инклюзивное волонтерство, вовлекая в добровольческую деятельность инвалидов, он дает им самую эффективную форму социализации и интеграции в общество. Ребята на колясках, с проблемами зрения или слуха, опорно-двигательного аппарата, вместе со своими единомышленниками участвуют в волонтерских проектах, приобретая опыт, и помогают другим. Под его руководством в Самаре запущены успешные проекты, которые помогают инвалидам начать жить заново и ощущать себя полноценным членом общества. Силами Алексея созданы «Инклюзивные городки» на молодежном форуме «iВолга».

И эти практики –лишь часть большого и благородного дела. Попробовать себя в волонтерстве никогда не поздно, а ваши идеи могут сделать чью-то жизнь счастливее, а этот мир – добрее. Присоединяйтесь!

По информации Росмолодежи