Школьники Сыктывкара рассказали историю своих семей на конкурсе «Семейный архив»

В Сыктывкаре наградили победителей городского конкурса детских исследовательских работ «Семейный архив». Конкурс завершился 12 апреля и был посвящён генеалогическим исследованиям рода, которые проводились учащимися города Сыктывкара. На заключительный этап было представлено 15 работ из 11 образовательных организаций. Мероприятие проходило на базе сыктывкарского Дворца творчества детей и учащейся молодежи.

Конкурс проводился в два этапа, в ходе которых работы учащихся прошли экспертизу. Среди членов жюри присутствовали такие специалисты, как кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России и зарубежных стран Института истории и права Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина Фёдор Иванов.

Главная идея конкурса заключалась в приобщении учащихся к семейным ценностям и традициям, сохранению исторической памяти о предках, укреплению единства семьи через связь поколений. В ходе подготовки к конкурсу участникам пришлось работать с архивными материалами и краеведческой литературой. В заключение конкурса финалисты публично защищали свои работы перед комиссией и гостями мероприятия.

Торжественное закрытие конкурса прошло в большом зале Дворца творчества. На празднике выступили учащиеся творческих коллективов Дворца. Победители и участники получили подарки от спонсоров: наборы для творчества и сладкие пироги на праздничное чаепитие.

Победители избирались в трёх возрастных категориях:

в младшей возрастной категории (7 – 10 лет):

I место — Бездижий Степан Сергеевич, МОУ «СОШ №30», «Веков связующая нить», руководитель Фомина Елена Геннадьевна, учитель начальных классов;

II место – Бушкова Арина Аркадьевна, МОУ «СОШ №30», «ЛЭПбук «Моя семь», руководитель Беляева Татьяна Ивановна, учитель начальных классов;

II место – Экк Юлия Антоновна, МАОУ «СОШ №18», «Культурное наследие Коми края в летописи моей семьи», руководитель Экк Ольга Дмитриевна, библиотекарь;

III место – Антонова Мирослава Игоревна, МАОУ «СОШ №16», «Моя семья – моя гордость», руководитель Антонова Инна Валентиновна, учитель русского языка и литературы;

III место – Курганская Анастасия Евгеньевна, МОУ «СОШ №30», «Семейная летопись семьи Курганских», руководитель Савуренок Елена Михайловна, учитель начальных классов;

в средней возрастной категории учащиеся (11-14 лет):

I место — Янский Павел Александрович, МАОУ «СОШ №33», «Сюжеты семейной летописи», руководитель Шамко Любовь Михайловна, учитель английского языка;

II место – Григорьева Анастасия Михайловна, МАОУ «СОШ №43», «История из старого чемодана», руководитель Щербинина Нина Павловна, учитель русского языка и литературы;

II место – Сметанин Илья Андреевич, МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина», «Страницы жизни моего прадеда Власова Владимира Филипповича», руководитель Власова Любовь Вячеславовна, педагог дополнительного образования;

III место – Блажкевич Михаил Евгеньевич, МАОУ «СОШ №43», «История рода Блажкевич», руководитель Билькова Татьяна Борисовна, учитель химии;

III место – Напалкова Екатерина Ясоновна, МУ ДО «ЦДОД №23», «Дети и война», руководитель Кочанова Ангелина Николаевна, педагог дополнительного образования.

в старшей возрастной категории учащиеся (15-18 лет):

I место — Самарин Семен Сергеевич, МАОУ «СОШ №26», «Свет Победи в истории моей семьи», руководитель Алиева Елена Леонидовна, учитель начальных классов;

II место – Кобец Иван Николаевич, МАОУ «Лицей №1», «История появления ордена «Мать-героиня» в семье Головкиных», руководитель Головкина Екатерина Вячеславовна, заместитель директора по НМР МАОУ «Лицей №1»;

III место — Тарбеева Ксения Алексеевна, МАОУ «Гимназия им. А.С. Пушкина», «Нет крепче семейных уз», руководитель Власова Любовь Вячеславовна, педагог дополнительного образования.