В Коми одновременно стартуют форум и конкурс добровольцев

12-14 мая состоится ежегодный республиканский форум «Доброволец Республики Коми», на который съедутся участники регионального очного этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России 2017». Это волонтеры, занимающиеся социальными проектами не менее двух лет, а также руководители добровольческих организаций.

На образовательных площадках форума участники прослушают лекции по самым актуальным направлениям развития добровольческой деятельности, проведена форсайт-сессия по разработке плана действий в рамках Года добрых дел.

В рамках форума состоится региональный очный этап всероссийского конкурса «Доброволец России 2017», победители регионального этапа будут рекомендованы к участию в федеральном этапе конкурса.

На конкурс было подано более 80 заявок, в очный отбор прошли 50 участников. В номинации «Организатор добровольческой деятельности» участвуют 10 кандидатов — руководители добровольческих объединений, кураторы добровольчества в муниципалитетах. В номинации «Медицинское волонтерство» — 2 кандидата, занимающиеся организацией проектов в сфере донорства, здравоохранения, пропаганды здорового образа жизни. 3 кандидата участвуют в номинации «Волонтер Победы» — это члены всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». В номинации «Культурно-просветительское волонтерство» участвуют 4 кандидата, это добровольцы, реализующие проекты в области развития и поддержки культуры, работающие в библиотеках, музеях, театрах. 8 кандидатов заявлены в номинации «Социальное волонтерство» — добровольцы, реализующие проекты, направленные на помощь пожилым, людям в трудной жизненной ситуации. В номинации «Волонтерский центр» представлены 2 кандидата, это муниципальные и студенческие волонтерские центры, организующие проекты по развитию добровольчества в регионе и вовлечению молодежи в добровольческую деятельность. Еще одна номинация реализуется в рамках деятельности Российского движения школьников по двум направлениям: дети от 8 до 13 лет и дети от 14 до 17 лет. Номинация называется «Юный доброволец», в ней заявлен 21 кандидат.

По сообщению Минобрнауки РК