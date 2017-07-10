В Коми проходит акция против абортов «Подари мне жизнь»

В Республике Коми стартовала ставшая уже традиционной акция «Подари мне жизнь!», которая проводится во многих регионах России. Целью ее является привлечение внимания общественности к проблеме абортов. Во время проведения акции в учреждениях республики планируется проведение информационных и образовательных мероприятий по профилактике абортов, разъяснению методов контрацепции и формирования здорового образа жизни. Также будет проведена работа по доабортному консультированию женщин с привлечением психологов и духовенства Русской православной церкви.

В Сыктывкаре в течение недели пройдет консультирование будущих семей по ответственному родительству и правильному репродуктивному поведению совместно с территориальным органом ЗАГС.

Коми республиканский перинатальный центр с 10 по 15 июля проведет индивидуальные консультации по профилактике абортов и ответственному родительству для всех желающих.

«Основной задачей мы видим не только информирование населения о вреде абортов, но и поддержку традиционных ценностей семьи и материнства. Важно не запретить аборты, а сделать желанным рождение ребенка. Общество должно использовать все возможные средства в борьбе за сохранение жизни детей и здоровья женщины», — отмечает главный врач Коми республиканского перинатального центра Ольга Лебедева. Консультации пройдут в Отделении охраны репродуктивного здоровья КРПЦ, по адресу в Сыктывкаре — ул. Орджоникидзе, д. 28. Телефон для справок: 8 8212 44-11-61.

Напомним, что доабортное консультирование – плановая работа сотрудников родовспомогательных и поликлинических учреждений Республики Коми, в обычные дни консультацию врача можно получить в поликлиниках и женских консультациях в рамках записи и очередности.

По сообщению Минздрава РК