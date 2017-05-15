В Молодежном центре Усинска отметили День семьи

Семья – самая главная ячейка общества. Поэтому те страны, которых волнует собственное развитие, не обходят стороной День семьи. Ведь чтобы цивилизация развивалась, прежде всего, должны быть крепкими семьи.

15 мая в МБУ «Молодежный центр» города Усинска отметили праздник — День семьи. Мамы и папы, мальчики и девочки собрались за круглым столом. Угощаясь горячим чаем со сладким пирогом, присутствующие семьи познакомились с историей возникновения праздника, подискутировали на тему- что такое семья и семейные ценности. Узнали о традициях Дня семьи в России, а также, рассказали о традициях своей семьи. По завершению мероприятия провели акцию «Ладошка семьи» соединив ладошки в яркой палитре цветов.