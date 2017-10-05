В Сыктывкаре пройдет благотворительный концерт

30 ноября в 18.00 под эгидой Года добрых дел в Республике Коми в концертном зале «Сыктывкар» (Администрация города) состоится большой благотворительный концерт

«Пусть миром правит доброта».

Организатор концерта — ЦДК «Октябрь». В концерте примут участие лучшие коллективы и артисты города и республики. На сегодня свое участие подтвердили: студия современного танца «DANCE FUTURE», студия танца «ArtDance», ТК «Индиго», народный ансамбль «Пелысь Мольяс», вокальная студия «Поющий Север», Ольга Сосновская, Евгений Гаврилов, ведущие солисты театра оперы и балета, шоу группа барабанщиков «TEAM SPIRIT», ансамбль главного управления МЧС России «Пламя 21», Галина Стрепетова и хор мальчиков СДМХШ, образцовый хор «Голос детства», центр танца B.O.S. Community, группа «Балалайка», Варвара Леготина, музыкальная школа «Rock Way». В программе много премьерных творческих номеров. Список артистов с каждым днем расширяется.

Партнеры проекта на сегодняшний день: движение «Ты Можешь!», региональный центр развития социальных технологий.

Организаторы приглашают присоединиться к реализации проекта, направленного на благотворительность, в качестве соорганизатора, партнёра, участника, волонтера, мецената, информационного и технического партнёра, спонсора и т.п.

Целью концерта является сбор средств для нуждающихся детей, привлечение внимания правительства к проблемам детей, социальная активизация граждан. Все средства, собранные от продажи билетов, будут направлены в благотворительный фонд детской республиканской больницы «Детская больница» .

По всем вопросам можно обратиться к автору и руководителю проекта: Роману Гольке-Эберту по телефону или в личном сообщении в социальной сети «Вконтакте».

+79042712176, https://vk.com/romangolke, https://vk.com/koncertdobro