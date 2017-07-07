В Сыктывкаре сыграли коми-чувашскую свадьбу

Интернациональная церемония прошла в Доме дружбы народов Республики Коми и была организована сотрудниками учреждения. Невеста Ксения Смирнова и ее родители по происхождению чуваши, жених – Артем Некрасов и его родня — коми. Свадебный обряд представлял собой сплав коми и чувашских традиций.

Встречали молодых величальной песней, после чего родители преподнесли им традиционные свадебные коми и чувашские блюда: хлеб — тшöкöт, щекöр — нянь, мед — пыл — ма, пиво — сöра — сур.

Обряд, который по-коми называется бöрдöдчöм (плачь невесты), прозвучал на чувашском языке. Старинные чувашские песни исполнила вокальная группа НКА чувашей «Нарспи».

Изюминкой свадебной церемонии стал чувашский обряд «Инке салми» — танец с вилами и салом. Он символизирует «общую еду» молодых. По представлениям многих народов, совместная еда и совместный танец делают жениха и невесту неразлучными. По коми обычаям молодых опоясали оберегами – традиционными вязаными поясами.

Свадебное торжество прошло на трех языках — русском, коми и чувашском.

По сообщению Миннац. РК