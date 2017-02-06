В Ухте намерены защищать права иностранных студентов

3 февраля прошло собрание с иностранными студентами в большой физической аудитории в главном корпусе УГТУ. Целью собрания было открытие филиала Ассоциации иностранных студентов в Республике Коми. АИС предназначена для защиты прав граждан других стран, получающих образование в России.

На собрание пришло большое количество иностранцев дальнего зарубежья, а вот студентов из соседних стран было значительно меньше.

Провел данную встречу начальник международного отдела УГТУ Антон Григорьев. В начале собрания было предложено создание некой организации, которая бы способствовала развитию интеграции иностранных студентов в образовательном процессе. Также на собрании обсудили формат выборов лидера АИС, которые пройдут 17 февраля. Студенты предлагали много идей и задавали множество вопросов.

По сообщению Центра СМИ УГТУ