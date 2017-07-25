В Усинске депутаты Молодежного парламента решили помочь храму

В воскресение 23 июля группа молодых людей из молодёжного парламента по собственной инициативе помогла приходу Храма святителя Николая Чудотворца в селе Колва с ремонтом забора.

Ограждение имело крен и пролом одного пролёта. Ребята вытянули и выровняли забор и окрасили замененный участок, а сопровождавшие их девочки помогли убирающимся в храме прихожанкам чистить подсвечники и мыть храм.

По сообщению отдела молодежной политики Усинска