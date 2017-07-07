В Юношеской библиотеке отметили День семьи, любви и верности

8 июля, в День памяти святых Петра и Февроньи Муромских, в России отмечается День семьи, любви и верности. Этот праздник появился относительно недавно, в 2008 году, но за это время успел полюбиться многим гражданам нашей страны.

Накануне Дня семьи, любви и верности около Юношеской библиотеки прошла праздничная акция от действующего Клуба «Счастливы вместе».

В акции приняли участие более пятидесяти человек — это молодые семьи, родители с детьми, молодежь города и читатели библиотеки.

Сотрудники провели «Большую викторину о семье», мастер-классы «Бумажные фантазии» и «Символ праздника — ромашка».

Одно из произведений Льва Толстого начинается словами «Все счастливые семьи похожи друг на друга…»

В солнечный день мы решили раскрыть секреты счастливой семейной жизни. Казалось, что сыктывкарцы, гуляющие по улице Коммунистической, были счастливы, довольны, веселы. Все с удовольствием принимали приглашение поучаствовать в библиотечной акции. Многие, заинтересовавшись литературой с выставки «Семья — волшебный смысл жизни», пожелали прийти записаться и взять домой книги с Абонемента.

Мастер-классы по изготовлению сувениров и поделок из прозрачного пластика (обычных пластиковых бутылок) и бумажных салфеток — дело кропотливое, приятное, недолгое и очень веселое. Из пластика можно смастерить всё, что угодно. На акции мы решили сделать символ праздника — красивые ромашки. У кого-то получились яркие цветы, у кого-то почти настоящие с желтой серединкой. А из обычных бумажных салфеток получаются нежные, почти воздушные, цветы, которые хорошо смотрятся как украшения, например, брошь или деталь шляпки.

Каждую поделку, сделанную своими руками, можно было забрать с собой, подарить маме, украсить дома цветочный горшок или сделать заколку для волос.

Пока юные гости мастерили, молодежь танцевала под зажигательные мелодии «Just dance» на приставке Нинтендо. Для этого специально на улице был установлен широкоформатный телевизор.

Танцевальные игры давно являются не только непременным атрибутом любой вечеринки, но и обычным развлечением, в котором с восторгом принимает участие вся семья. Самой популярной танцевальной игровой серией по праву считается Just Dance. Для тех, кто еще ни разу не играл, скажем, что ничего особенного делать не нужно. Достаточно просто взять в руки один контроллер движения (пульт), выбрать понравившуюся композицию и начать отрываться, стараясь как можно точнее повторять всё за виртуальным танцором. Такая игра помогает развивать гибкость и выносливость, устойчивость, координацию и командный дух.

Прохожие просто не могли устоять на месте и присоединялись к танцующим, повторяя движения за героями на экране.

Участники акции вспомнили известные пословицы и поговорки о семье, составив из предложенных отрывков окончания фраз, например, «В семье дружат — … живут, не тужат», «Вся семья вместе, … так и душа на месте».

Отвечая на вопросы викторины, многие узнали, что слово «семья» по-итальянски звучит как «мафия», по латыни — «фамилия», как на Руси извечный вопрос «Кто в семье хозяин» решался с помощью гадания на петухе и курице, в какой сказке Андерсена нарушено право ребенка жить со своими родителями («Снежная королева»), в какой сказке Корнея Чуковского именины заканчиваются свадьбой и какой свадебный подарок преподнес свой возлюбленной композитор Феликс Мендельсон …

В фойе библиотеки в течение недели демонстрируется видеопрезентация «Любовь: от пробуждения к гармонии» об истории праздника и о любви князя Петра и Февронии Муромских.

Праздник 8 июля воспевает простые, но вечные человеческие ценности — любовь и верность, проверенные временем.

Петр и Феврония, чей супружеский союз считается образцом христианского брака, жили в 13 веке, были верны друг другу, несли взаимную любовь и нежность и, по легенде, умерли в один день. Даже после погребения в разных местах, их тела чудеснейшим образом оказались вместе в одном гробу. Спустя три сотни лет супружеская пара была причислена к лику святых, их мощи хранятся в городе Муроме в храме Святой Троицы Свято-Троицкого монастыря.

По сообщению Юношеской библиотеки РК