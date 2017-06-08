Воркутинские студенты прошли обучение в волонтерской школе сопровождения слепоглухих

В Воркутинском горно-экономическом колледже закончился первый год обучения в волонтерской школе сопровождения слепоглухих «Касание сердца». В течение этого времени участники школы, студенты ВГЭК, изучали основы жестового языка, знакомились с рекомендациями по организации коммуникативного контакта со слепоглухими, изучали этику общения с инвалидами этой категории.

В конце обучения студентов ждала проверка полученных знаний. Мероприятие проходило в режиме online, посредством программы Skype. Проводила тестирование Президент региональной общественной организации Москвы «Объединение переводчиков жестового языка» Лилия Ионичевская.

В итоге Манакова Ирида, Летенко Алина, Трушкина Татьяна из группы ПОСО-13 и Депутат Ирина, Гераскина Дарина из группы ПОСО-14 получили сертификаты о прохождении курсов.

«Наши волонтеры очень переживали и волновались перед экзаменом, но достойно показали свои знания на хорошем уровне», — рассказали в учебном заведении.

По сообщению Минобрнауки РК