Юношеская библиотека Коми приглашает молодых родителей с детьми на игровые занятия и мастер-классы

Родительский клуб «Счастливы вместе» Юношеской библиотеки Республики Коми объявляет набор молодых семей на 2017 год. Клуб создан для родителей, которые ценят время, проведенное вместе с детьми.

Сотрудники предлагают игровые занятия и веселые мастер-классы для детей от трех лет и родителей, а также обучающие занятия по семейному воспитанию. Изготовление необычных поделок из бумаги и других материалов принесет не только массу удовольствия ребенку, но поможет развивать мелкую моторику и творческие способности.

Открытие Клуба состоится в феврале 2017 года. Встречи проходят по субботам в удобное для вас время. Занятия проводятся бесплатно!

Тел. для записи: 31-23-05 (Отдел творческих программ).

Информацию о встречах и занятиях родительского клуба «Счастливы вместе» за 2016 год можно посмотреть в разделе «Клубы» на сайте Юношеской библиотеки.