За звание победителя конкурса «Папа-квест» будут бороться 15 отцов Коми

27 октября в Сыктывкаре пройдет республиканский конкурс «Папа-квест», в котором примут участие семейные команды из 15 муниципальных образований республики: гг. Воркуты, Вуктыла, Инты, Печоры, Сосногорска, Сыктывкара, Усинска, Ухты, Княжпогостского, Корткеросского, Прилузского, Сыктывдинского, Удорского, Усть-Вымского и Усть-Куломского районов. Участники определены организаторами Конкурса по количеству поданных муниципальными образованиями заявок в ходе проведения отборочного тура.

Команды ждет увлекательно-познавательное путешествие по квестовым площадкам, связанным с миром мужских профессий и увлечений. Чтобы выполнить все необходимые задания, участникам придется выступить в роли спасателя и строителя, охотника и водителя, танцора и художника. Папы со своей группой поддержки будут соревноваться в меткости, ловкости, будут разгадывать логические загадки, проявлять творческое воображение и фантазию, поражать своими танцевальными способностями.

После прохождения квестовых заданий и подсчета заработанных очков жюри будет определен победитель Конкурса. Все команды-участники будут награждены дипломами и ценными призами.

«Папа-квест» ‒ это не только конкурсное мероприятие, нацеленное на повышение значимости семейных ценностей и важности отцовства, но и прекрасная возможность обрести новых друзей и превратить свободное время в незабываемое яркое событие», ‒ сообщают организаторы.

Организаторы Конкурса: Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Региональный центр развития социальных технологий.

Место проведения: г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74, большой зал Дома дружбы народов Республики Коми.