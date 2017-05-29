Перспективы развития малого бизнеса обсудили в Коми

В Сбербанке состоялся круглый стол на тему «Поддержка малого микробизнеса в Республике Коми» с участием представителей министерства экономики Республики Коми, Гарантийного фонда Республики Коми и Городского центра предпринимательства и инноваций.

Сбербанк понимает насколько важно развивать все отрасли: промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг и т.д., но ни одно развитие не обходится без инвестиций. Именно поэтому Сбербанк стремится предлагать кредиты на любые потребности. Продукты, разработанные специально для представителей малого микробизнеса в Коми стали основной темой круглого стола, который прошел 25 мая в Сыктывкаре. Клиенты и сотрудники «Сбербанка», а также представители органов власти обсудили вопросы поддержки малого микробизнеса в Коми.

Главными мерами поддержки малого бизнеса Сбербанком сегодня являются «Smart-кредитование» и «Top-Up». Это кредиты для тех предпринимателей или компаний, кто уже является клиентами Сбербанка. Их преимущество перед другими в том, что одобрение заявки происходит от двух часов до двух дней. Smart-кредиты доступны тем, у кого в Сбербанке уже открыты расчетные счета. Основное преимущество – не требуется залог и подтверждение целевого использования. Срок кредитования — до 4 лет. Сумма может достигать 20 млн. руб. При этом почти не анализируется финансовое состояние.

Кроме того, для клиентов Сбербанка уже сегодня доступна новая услуга юридического консалтинга и новый вид страхования цифровых рисков, таких как взлом компьютерной сети организации и кражи данных.

Сбербанк активно развивает кредитование малого бизнеса и старается создавать для своих клиентов банковские продукты в соответствии с их требованиями.

Спикерами мероприятия выступили директор Городского центра предпринимательства и инноваций Ольга Муллаянова и заместитель министра экономики Республики Коми Надежда Усова. Они рассказали собравшимся предпринимателям о мерах поддержки, действующих в рамках государственного субсидирования малого бизнеса в Коми.

«В рамках партнерских отношений между Сбербанком и Центром предпринимательства мы наладили обмен информацией о предпринимателях, имеющих право на государственное субсидирование кредита. Зачастую, люди просто не знают о мерах поддержки, которые им положены. Именно для этого существует «Центр предпринимательства». Мы открыты для взаимодействия и готовы оказать поддержку тем предпринимателям, кто испытывает в этом необходимость» — отметила Ольга Муллаянова.

В заключение круглого стола стороны обменялись вопросами и предложениями. Управляющий Коми отделением Сбербанка Андрей Пушкарев выразил желание сделать подобные встречи регулярными, чтобы поддерживать всесторонний диалог с клиентами:

«Сегодня у бизнеса появилась возможность обсудить насущные вопросы в режиме «живой дискуссии». Очень важно, что встреча прошла в формате трехстороннего взаимодействия представителей малого бизнеса со Сбербанком и органами власти Обсуждение, на наш взгляд, — это важнейший аспект выстраивания надежных партнерских отношений».

«Top-Up» и «Smart-кредитование» — это кредитные предложения банка для действующих клиентов Сбербанка, уже имеющих кредит для бизнеса и производящих погашение без просрочек по платежам. Подробные условия по продуктам можно уточнить в отделениях банка либо на официальном сайте www.sberbank.ru.

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