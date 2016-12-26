Подавляющее большинство выпускников 2017 года успешно написали итоговое сочинение

По информации Рособрнадзора, итоговое сочинение 7 декабря 2016 года написали 618 тысяч участников, в том числе 614 тысяч выпускников текущего года. Порядка 98% выпускников получили за сочинение «зачет».

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах были определены пять основных направлений тем сочинений в 2016-2017 учебном году: «Разум и чувство», «Честь и бесчестие», «Победа и поражение», «Опыт и ошибки», «Дружба и вражда».

Самым популярным направлением у выпускников этого года стало направление «Разум и чувство». На втором месте по популярности направление «Честь и бесчестие», на третьем — «Дружба и вражда».

Итоговое изложение написали около 13 тысяч участников, «зачет» получили 98% из них.

Итоговое сочинение проводилось в этом году в третий раз. Его успешное написание является для обучающихся 11 классов допуском к государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение.

Процедура и порядок проведения сочинения по сравнению с предыдущим годом не изменились. Итоговое сочинение прошло в штатном режиме, без технологических и организационных сбоев.

Участники итогового сочинения (изложения) были ознакомлены со своими результатами до 21 декабря 2016 г.

Обучающиеся, получившие «незачет», смогут повторно принять участие в сочинении (изложении) 1 февраля 2017 года и 3 мая 2017 года.

К итоговому сочинению (изложению) можно подготовиться, в том числе, с помощью методических рекомендаций по подготовке, опубликованных на официальном сайте Федерального института педагогических измерений (http://fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie).

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