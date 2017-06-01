1 июня начинается прием документов на конкурс на прохождение стажировки в органах власти Коми

Управление государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми информирует о проведении конкурса на прохождение стажировки в органах в системе исполнительной власти Республики Коми.

Пять победителей конкурса в ходе стажировки будет работать по своей профессиональной специализации в течение 1 года в четырех органах исполнительной власти (по три месяца в каждом) на условиях срочного трудового договора на должности «эксперт», не относящейся к государственной гражданской службе.

К участию в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет и не старше 27 лет, имеющие высшее образование по направлениям подготовки «экономика», «финансы и кредит», «государственное и муниципальное управление», «юриспруденция», владеющие государственным языком Российской Федерации.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:

— заявление на участие в конкурсе по установленной форме;

— анкету по установленной форме с фотографией;

— копию паспорта или заменяющего его документа;

— копию диплома о высшем образовании (в случае его отсутствия на дату окончания установленного срока приёма документов претендентом предоставляется справка о том, что он является студентом выпускного курса учреждения высшего образования. В этом случае копия диплома о высшем образовании должна быть представлена до окончания конкурсных процедур);

— иные документы, подтверждающие участие в общественных, научно-исследовательских, творческих и иных мероприятиях (по желанию).

Документы принимаются с 1 июня по 7 июля 2017 года по адресу: 167010, г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 157, Управление государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми, каб.5-34, в рабочие дни недели (кроме пятницы) с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.30 час., в пятницу с 9.00 час. до 13.00 час. и с 14.00 час. до 16.00 час.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:

(8212) 304-870, 304-871.

Методы оценки кандидатов:

— практическое задание на определение уровня навыков работы с СПС «КонсультантПлюс» и пакетом программ «MicrosoftOffice»;

— тестирование на знание русского языка, государственного устройства Российской Федерации и Республики Коми;

— тестирование на выявление профессионально-важных качеств и личностных особенностей;

— индивидуальное собеседование.

Победителями конкурса признаются до 5 человек, набравших наибольшее количество баллов по итогам всех оценочных процедур, которые с 1 августа 2017 года приступят к работе в органах исполнительной власти Республики Коми.