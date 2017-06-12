24 школьника Коми получили паспорта из рук главы республики

Глава Республики Коми Сергей Гапликов вручил паспорта граждан Российской Федерации. Торжественная церемония, посвящённая Дню России, состоялась сегодня в Сыктывкаре. Паспорта получили 24 учащихся из Сыктывкара, Корткеросского и Сыктывдинского районов.

Глава Республики Коми подчеркнул особую значимость получения главного документа гражданина страны 12 июня.

«Я рад приветствовать вас в этом зале в день замечательного праздника, одного из самых важных наших праздников — в день России. Сегодня очень важное событие не только для вас, но и для всех нас тоже. Я вспоминаю себя в тот момент, когда я получал паспорт. Это были удивительные ощущения, гордость за то, что я получаю важный и главный документ в жизни — паспорт гражданина государства.

Для меня и сейчас остаются актуальными слова Маяковского: «Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Читайте, завидуйте, я — гражданин!».

В гимне России есть удивительные слова: «Славься страна, мы гордимся тобой!». Это не просто слова, не просто чувства. Это суть, которую вы должны провести, через всю свою жизнь… Эти строки актуальны всегда, во все времена. Это гордость за то, что ты живёшь в великой стране, стране, которую уважают во всём мире, стране сильной, стране сильных и славных традиций. Стране, которая гордо хранит историю своих предков… Я уверен, в каждой семье помнят о славных традициях предков, о тех, кто сложил голову на полях сражений, защищая независимость нашего государства.

Сегодня — день Великой России. Особый праздник нашей страны. В такие минуты ощущаешь свою причастность к легендарным событиям, личную ответственность за то, что происходит в стране», — заявил С.Гапликов.

Сергей Гапликов напомнил ребятам, что получение паспорта налагает особую ответственность: «Вы вступаете во взрослую жизнь с соответствующими правами, ответственность и обязанностью. Вы — наша смена. Те, кто в определённый период понесёт гордое имя страны – Россия. Вы те, кто будет творить будущее нашей страны. Мы делаем всё, чтобы вы несли вам это знамя гордо и достойно.

Пройдёт совсем немного времени, и вы будете определять направление развития государства. Вы будете флагманами, вы будете у руля, будете сохранять экономическую и социальную стабильность нашей страны. Вы будете открывать новое недостижимое ранее… Помните, получая паспорт вы мысленно даёте присягу гражданина Российской Федерации. Вы — надежда и оплот, честь и гордость нашей страны.

Я желаю вам уверенно идти по жизни, быть лучшими из лучших. Мирного неба вам над головой, счастья и благополучия вашим семьям. Носите звание Гражданина гордо, соответствуйте тем, кто в своё время ценой собственной жизни защитил нас, нашу независимость, наше будущее. С праздником вас, дорогие друзья!»

По сообщению пресс-службы Главы РК