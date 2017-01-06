Арктика становится ближе

В конце марта 2017 года в Архангельской области начнёт работу очередной молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России». Молодые учёные со всей страны, чья сфера интересов связана с исследованием Арктической зоны Российской Федерации, объединятся в команды, чтобы вместе найти наиболее эффективное решение образовательного кейса.

Кейс был специально разработан для форума в партнёрстве с рядом федеральных министерств и ведомств, связанных с развитием северных территорий нашей страны.

10 команд, каждая из которой состоит из 18 человек, будут сформированы по следующему принципу: 14 российских специалистов, 3 иностранных специалиста и 1 участник от коренных малочисленных народов Севера.

В основе образовательной программы находится реальная задача по разработке концепции развития опорных зон в Арктике.

Участников форума ждут дискуссии с учёными, педагогами, а также представителями властей и корпораций, деятельность которых связана с развитием приарктических территорий России.

Ранее стали известны результаты трех очных отборов — в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Среди финалистов — экономисты, специалисты по проектированию и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры промышленной и техносферной безопасности, геологи, океанологи, судостроители, экологи, представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, специалисты в области здравоохранения и представители других специальностей и профессий.

Уже 17 января очередной очный отбор участников пройдёт в Архангельске, на площадке научной библиотеки Северного (Арктического) федерального университета.

Для прохождения собеседования необходимо предварительно заполнить анкету по форме. Также зарегистрироваться в АИС «Молодежь России», выбрав в графе «Мероприятия» — Международный молодёжный образовательный форум «Арктика. Сделано в России» и подать заявку на участие. На собеседование необходимо взять с собой паспорт и одну фотографию формата 3х4.

По сообщению Росмолодежи