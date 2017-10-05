Алексей Волохов: «Российскому движению школьников в Коми грозит только рост, активность и расширение деятельности»

Один из инициаторов создания Российского движения школьников, председатель Международного союза детских общественных объединений «Союз пионерских организаций – Федерация детских организаций» Алексей Волохов стал почетным гостем проходящего в Сыктывкаре Республиканского образовательного форума. Цель его визита – оценить развитие детских организаций в республике. В частности, входящей в Союз Ассоциации детских общественных объединений Коми.

«Это сильная организация, достаточно опытная, у нее много интересных дел и начинаний. В Союзе о них знают. И для нас важно, как в этой связи идет становление Российского движения школьников. Нужно понимать, как будет влиять создание РДШ на уже сложившиеся детские организации», — отметил А.Волохов.

Доктор педагогических наук признал, что есть некоторые трения, что вполне нормально для организационного периода. Сейчас надо понять, какие шаги предпринять, что делать, чтобы все двигались в одном направлении.

Он уверен, что реализация указа президента о развитии детского движения зависит от территории. И нельзя применять одни и те же подходы, например, к Москве и Коми.

По его наблюдениям, жизнь детских организаций, в частности первичных ячеек Ассоциации детских общественных объединений, развивается, поскольку есть политическое решение президента России.

«Это политическая воля президента. Это его мнение по отношению к тому, что мы делаем. Значит, у президента позитивное мнение о том, что делают детские организации и что могут сделать. Я думаю, Ассоциации и Российскому движению школьников в Коми грозит только рост, активность и расширение деятельности», — заявил А.Волохов.

Илья Баканов

Фото Антона Пархачёва